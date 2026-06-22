Llegó el momento de la verdad para el 'Wirtz argelino'

¿Cómo se sustituye a un verdadero icono? ¿A la estrella de un equipo histórico? A estas preguntas tuvo que buscar respuesta un Ibrahim Maza que ha tenido que hacer olvidar la figura de Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen tras su fichaje por el Liverpool. Una tarea dificilísima que ha intentado cumplir con argumentos tan sólidos como su enorme talento, pero que debe respaldar con cifras más imponentes. El Mundial es el escaparate perfecto para acabar de demostrar de qué pasta está hecho.

Ibrahim Maza ya no es solo una promesa de Argelia: es una de las grandes perlas del fútbol europeo. Un talento distinto, de esos que aparecen cada cierto tiempo y que invitan a pensar en el futuro. Como cuando irrumpió Florian Wirtz. Elegante, creativo, descarado y cada vez más decisivo, el joven mediapunta llega al partido contra Jordania, esta madrugada del lunes al martes a las 5:00 horas en España, con hambre de victoria después del decepcionante estreno argelino ante la Argentina de Messi (3-0).

Messi, ante Ibrahim Maza durante el Argentina 3-0 Argelia / EFE

Argelia no tiene margen de error. Si quiere seguir con opciones en el Mundial, no puede tropezar ante el cuadro jordano en San Francisco, el más débil del Grupo J, que completa Austria, rival al que se enfrentó en el debut mundialista, con derrota por 3-1. Pero en ese escenario, con la presión de no decepcionar a un país entero, no hay cenicientas que valgan. Y en el fútbol, cuando las cosas están complicadas, todas las miradas apuntan al talento.

La versión de Riyad Mahrez, a sus 35 años, está lejos de la dominancia que mostró en el Manchester City. De hecho, ante Argentina fue suplente pese a ser la gran estrella del equipo. Por eso Maza no se puede permitir ser únicamente un gran complemento para su selección. El 'Wirtz argelino', que fue internacional sub-20 con Alemania, debe dar un paso adelante.

Maza nació y creció en Berlín. Se formó en la cantera del Hertha, el club que le abrió la puerta del fútbol profesional y con el que debutó en la Segunda División alemana en 2023, con apenas 17 años y cinco meses. Su impacto fue inmediato. En 51 partidos con 'la Vieja Dama' firmó nueve goles y siete asistencias, y el Bayer Leverkusen decidió apostar fuerte por aquel adolescente que tenía tan buena pinta. Pagó 12 millones de euros para incorporarlo al equipo.

Ibrahim Maza, perla argelina / @fifaworldcup_fr

El salto no era sencillo. El Leverkusen venía de conquistar la Bundesliga de la mano de Xabi Alonso y de Florian Wirtz, uno de los mejores jugadores del mundo en aquel entonces. El equipo de las aspirinas estuvo a punto de cerrar la campaña invicto y con un triplete que la Atalanta de Gasperini frustró en la final de la Europa League. Heredar todo lo que representaba el mago de Pulheim para el cuadro alemán era, cuanto menos, complicado.

Pero si algo tiene Maza es personalidad. Y no se ha escondido. En su primera temporada en la élite ha respondido con cinco goles y siete asistencias en 44 partidos, cifras que apuntan a ser más impactantes en el futuro, pero que ha respaldado con sensaciones de estrella mundial. ¿Será capaz de exhibir esos detalles en la Copa del Mundo? Jordania es una oportunidad genial.