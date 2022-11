Así llega Inglaterra al Mundial de Qatar 2022

Gareth Southgate apuesta por jugadores como James Maddison, Kalvin Philipps y Callum Wilson, principales sorpresas de la convocatoria Fikayo Tomori, James Ward-Prowse e Ivan Toney, delantero del Brentford, son las ausencias más sonadas para los Three Lions en Qatar

Inglaterra se presentaba como una de las selecciones con más incógnitas por lo que a su convocatoria de Qatar se refiere, y la lista final presentada por Southgate no parece contentar aquellos que esperaban cambios radicales en los Three Lions, con un abanico de jugadores de perfil similar, que sigue la línea continuista de las últimas listas.

LAS DUDAS SOBRE EL ESTADO DE FORMA

La selección inglesa llega a Qatar en un estado de forma antagónico a la calidad que atesora su plantilla. En la pasada edición de la Nations League, celebrada el pasado mes de septiembre, los de Southgate cayeron a la liga B de la competición, y no han visto victoria en los últimos seis partidos disputados, unos guarismos que no invitan al optimismo de cara a Qatar, en que la selección capitaneada por Harry Kane se enfrentará a Irán, Estados Unidos y Gales en el grupo B.

Se volvió a ver a esa Inglaterra dubitativa y poco vertical en ataque que tanto tiempo lleva cuestionando el puesto de Gareth Southgate, siempre criticado por no saber emplear un juego atractivo y vistoso pese a tener jugadores de talla mundial y que, en sus respectivos equipos, muestran una fuente inagotable de talento ofensivo que después no son capaces de llevar cuando visten la camiseta de Inglaterra.

UNA LÍNEA DEFENSIVA SIN RELEVO GENERACIONAL

La defensa de los Three Lions llega al mundial de Qatar como la línea más cuestionada de este equipo, con un Gareth Southgate que sigue confiando en aquellos que lo han acompañado desde que tomó el cargo de la selección en 2016.

Las bajas por lesión de Reece James y Ben Chilwell, ambos jugadores del Chelsea, han sido el varapalo más grande para su entrenador, ya que se presentaban como a los principales candidatos a ocupar las posiciones de carrileros en una Inglaterra acostumbrada a jugar en defensa de cinco, con tres hombres ocupando el eje central.

Con las ausencias de ambos jugadores, Southgate ha optado por convocar a cuatro futbolistas que ocupan el lado derecho de la defensa: Trippier, Alexander Arnold, Kyle Walker y Ben White, este último es central natural pero está ejerciendo de lateral diestro esta temporada bajo las órdenes de Arteta. Por otro lado, tan solo se ha incluido un defensor zurdo en la lista, Luke Shaw, lateral del Manchester United que se presenta como el eslabón más débil de esa línea.

Ante esta situación, en caso de que Shaw cayese lesionado, Inglaterra no dispone de otro jugador zurdo para jugar en esa posición, y la prensa británica ya cuestiona a su entrenador por no incluir en la convocatoria a jugadores como Rico Henry, del Brentford, o James Justin, del Leicester City, dos opciones poco llamativas pero sí prácticas en situaciones de urgencia.

La no aparición de Fikayo Tomori en la lista final de Inglaterra es una de las incógnitas más grandes de esta convocatoria. El central del Milan, desde su llegada a Italia, ha sido el central inglés que ha mostrado más regularidad en su juego, siendo un intocable en el equipo campeón de la Serie A la pasada temporada, exhibiendo un poderío físico abrumador y con gran salida de balón desde atrás, una faceta que parece no interesar demasiado a su seleccionador.

Un perfil similar al de Tomori es Marc Guéhi, central de 22 años del Cystal Palace, que también se ha quedado fuera de la convocatoria pese a la insistencia de la prensa inglesa en llevarse a un jugador que ha mostrado tener un carácter y nivel muy por encima del que marca su corta edad.

Sin Tomori ni Guéhi, los máximos candidatos a ocupar la línea de tres en el eje central son Stones, Ben White y Walker ocupando el lado derecho. Arropados por Shaw y Trippier en los carrileros, la línea defensiva de Inglaterra no parece ofrecer mucha seguridad en un equipo que llega a Qatar con el objetivo de alzarse con la Copa del Mundo.

Las rotaciones, Conor Coady, Maguire, Dier y Alexander Arnold, tampoco parecen convencer demasiado y son perfiles demasiado similares, muchos de ellos con tendencia al error en salida de balón o acciones defensivas, aspectos que siempre han jugado en contra los ingleses en grandes torneos.

SORPRESAS EN LA MEDULAR

La inclusión de Conor Gallagher en la lista definitiva ha sido la presencia más sonada, un interior que pese a su inicio de campaña irregular en el Chelsea, le ha bastado para quitarle el puesto a un James Ward Prowse que parecía tener muchos enteros para subirse al avión de Qatar.

Gallagher, cedido la pasada campaña en el Crystal Palace, cuajó una temporada 21/22 excelente en el club del sur de Londres, en la que anotó ocho goles en liga y se convirtió en uno de los mejores mediocentros de la Premier League, con un perfil dinámico y atrevido con facilidad para llegar al área y finalizar jugadas. La vigente campaña está siendo todo lo contrario, y Connor ha sido solo un recambio de urgencia bajo las órdenes de Tuchel y Potter.

Con Jude Bellingham y Declan Rice inamovibles las posiciones de mediocentro, Southgate deja fuera a un Ward-Prowse que parecía una opción muy atractiva más aún saliendo desde el banquillo, también con un excelente dominio en el balón parado, una faceta muy importante en este tipo de torneos, donde un libre directo puede ser crucial para el devenir del equipo.

Mason Mount, Jordan Henderson y Kalvin Philips, pivote del Manchester que tan solo ha jugado un partido esta temporada tras una lesión en el hombro, completan la nómina de mediocampistas de Inglaterra plagada de talento joven pero con mucho recorrido en las grandes ligas europeas.

CALLUM WILSON VIAJARÁ A QATAR, IVAN TONEY SE QUEDA FUERA

Gareth Southgate tenía en la posición de delantero suplente uno de los mayores quebraderos de cabeza para esta convocatoria. Con Harry Kane como “santo y seña” de los Three Lions, el técnico inglés ha optado por convocar a Callum Wilson por delante de Ivan Toney.

El delantero del Newcastle jugará por primera vez un gran torneo con la selección de su país a sus 30 años de edad, después de anotar seis goles y repartir dos asistencias en el sorprendente inicio de campaña de su equipo, que se coloca en tercera posición tras quince jornadas disputadas.

Southgate no lo tenía fácil, ya que Toney, ariete del Brentford, también está cuajando un excelente temporada con diez tantos y dos pases de gol que lo convierten en el tercer máximo anotador de Inglaterra, por detrás de Kane y Haaland.

El técnico de Inglaterra ha apostado por la veteranía y la buena colocación en el área de Wilson por delante de un perfil más móvil y habilidoso con los pies de Toney.

En las bandas, Bukayo Saka parece intocable en banda derecha, y es sin duda el mejor extremo inglés de esta convocatoria. La duda recae en el lado opuesto, con un extremo izquierdo con un abanico de posibilidades enorme y con perfiles muy diferentes.

La opción de Rashford en el extremo izquierdo se erige como la más probable dado el bajo estado de forma de Raheem Sterling, un habitual en ese lado para Inglaterra.

Los dos jugadores del City, Foden y Grealish, junto a James Maddison, referencia del Leicester y otra de las grandes sorpresas en la convocatoria, completan el abanico de atacantes plagado de talento y recursos ofensivos en el último tercio del campo.

LLEGA EL MOMENTO DE LA VERDAD

La semifinal alcanzada en la última copa del mundo y el subcampeonato logrado en la Eurocopa 2020 provocan un inevitable optimismo en los Three Lions, que llegan a Qatar con un cóctel de jugadores talentosos que combina la veteranía necesaria en grandes torneos con la juventud e ilusión de los más nuevos, también imprescindible para un equipo que quiere ganar un trofeo que se le resiste desde 1966.

Inglaterra no debe tan solo ganar, también convencer, una asignatura pendiente para Soutghate, un entrenador que de no conseguir plantear un juego propositivo y atractivo en este mundial, parece destinado a no continuar dirigiendo la selección más allá de Qatar.