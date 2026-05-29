Lladós enciende las redes sociales por lo que dice sobre el Mundial: "Reunión de panzas cerveceras pobres"

A pocos días de que arranque el Mundial, el ambiente se empieza a sentir cada vez con más intensidad. El torneo, que se celebra cada cuatro años, vuelve a situarse como uno de los eventos deportivos más esperados.

Los aficionados empiezan a prepararse para unas semanas en las que el fútbol lo ocupará prácticamente todo; las selecciones ultiman detalles en esta recta final; y los jugadores buscan llegar en las mejores condiciones posibles.

Se habla de favoritos, de sorpresas y de posibles revelaciones, mientras la expectación crece a medida que se acerca el pitido inicial. Sin embargo, el creador de contenido Lladós ha sido protagonista en redes sociales por unas declaraciones que han generado polémica.

En un vídeo que se ha viralizado rápidamente, tras la pregunta de '¿quién ganará el Mundial?', el youtuber ha lanzado una frase que no ha pasado desapercibida: "Otra vez ha llegado esa reunión de panzas cerveceras pobres que se reúnen en un estadio a mirar y alabar a otros hombres en calzones pegando patadas a un balón".

Lladós asegura que puede ganar cualquier equipo, pero tiene muy claro quién pierde: "Todos los que ven eso y van a verlo al estadio, están perdiendo. Si eres pobre no puedes ver deporte, no tienes tiempo para hobbies".

Tras esto, el creador de contenido ha añadido: "Si no genero ni 10.000 euros al mes y soy pobre, estoy trabajando para poder ser un hombre y proveer a mi familia, y no me gasto el poco dinero que tengo en ver a otros hombres en calzones pegando patadas a un balón".

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El comentario ha corrido como la pólvora y ha provocado reacciones muy divididas entre los usuarios. Mientras algunos están de acuerdo con lo que dice, otros han estallado contra él: "Ya quisieras tú vivir como un futbolista", "Cómo te gusta decir tonterías", "Lo tuyo no tiene nombre", "¿Pero que estás diciendo? No tienes ni idea" o "Seguro que no has conseguido entradas y estás rabioso".