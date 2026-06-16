Livramento, jugador de Cabo Verde: "Vamos a sorprender al mundo"

Todavía asombrado por todo lo que ocurrió en su partido ante España, Dailon Livramento nos atiende en el videopodcast 'SPORT MUNDIAL' para contarnos cómo vivió desde dentro el empate ante los de Luis de la Fuente y la ilusión que se ha despertado en todo el país con el equipo de fútbol.

¿Cómo te sientes después del partido ante España?

“Estoy muy orgulloso de que hayamos podido mostrar al mundo de lo que somos capaces, no solo como selección, sino también como país"

¿Cómo fue la celebración tras el partido? Te vimos bailando...

Sí, bailamos toda la semana (risas). Fue increíble.Cuando el árbitro pitó el final, fui directamente hacia nuestra afición para celebrarlo con ellos. Fue increíble. Sinceramente, todos pensábamos: ‘¿Qué ha pasado? ¿De verdad ha ocurrido esto?’ Fue un momento espectacular”.

Vozinha, en el partido ante España / Lavandeira jr / EFE

¿Cómo está viviendo Vozinha toda la repercusión que está teniendo? Ahora tiene 8,8 millones de seguidores en redes sociales.

“Se lo merece muchísimo. Nosotros ya sabíamos que es un portero increíble, pero ahora ha llegado el momento de que el mundo entero lo descubra. Y no solo como futbolista, también como persona. Es muy importante para nosotros. Es como un padre dentro del equipo. Ha vivido muchísimas cosas con la selección: momentos buenos, momentos malos y épocas en las que las cosas no iban tan bien como ahora. Por eso creo que merece todo este reconocimiento”.

En España, cuando se hablaba del mejor jugador de Cabo Verde, tu nombre siempre aparecía.

“No. Quizá sea porque marqué los goles importantes que nos clasificaron para el Mundial, pero yo siempre hablo del grupo. Somos una familia. Como se vio ayer, no hubo ningún jugador que diera menos ni más que otro. Todos dimos el 200%. Eso es lo que importa. Es bueno recibir ese reconocimiento de la gente, pero estoy muy lejos de ser el mejor jugador del equipo. Todavía no”.

¿Intercambiaste la camiseta con algún jugador de España?

“Sí, la intercambié con Pau Cubarsí. Fue el jugador con el que más me enfrenté durante el partido y me acerqué para desearle suerte. Él también se llevó mi camiseta, así que fue bonito”.

Livramento, ante España / RONALD WITTEK / EFE

¿Qué jugador español te sorprendió más?

“Cubarsí. Es muy joven, pero se nota que tiene un talento increíble. Juega en uno de los clubes más grandes del mundo y solo puedo admirar eso. Además de él, también me impresionaron mucho Pedri y Rodri. La forma en la que juegan al fútbol es diferente y tengo mucho respeto por ello".

¿Qué esperas del resto del Mundial?

“Ahora mismo todo es una sorpresa para nosotros. Lo más importante es mantener la concentración, seguir tranquilos y continuar haciendo las cosas igual que hasta ahora. Como se vio ayer, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Estamos preparados, sabemos de lo que somos capaces, así que vamos a sorprender al mundo”.