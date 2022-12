Livakovic, el héroe de Croacia que aprendió desde el banquillo: "Hizo un milagro"

El guardameta balcánico es el tercer portero de la historia de los Mundiales que ha parado tres penaltis en una tanda | Otro de ellos es Subasic, de quien era suplente en el Mundial de 2018

Hasta este lunes, solo dos porteros habían detenido tres penaltis en una tanda mundialista. Uno de ellos era el portugués Ricardo, que lo logró frente a Inglaterra en 2006. El otro era el croata Subasic, héroe en octavos de final del Mundial de 2018 en el Croacia-Dinamarca. Aquel día, un joven Dominik Livakovic celebraba como un loco la clasificación de su selección a cuartos. Hoy, el héroe es él.

"'Livi' hizo un milagro", resumió Luka Modric después de la agónica clasificación croata frente a Japón, tras una tanda en la que, escrito queda, el portero del Dinamo de Zagreb detuvo tres lanzamientos a Minamino, Mitoma y Yoshida. "Hay que tener un poco de suerte en este aspecto, aunque no solo esto, sino la concentración y la fe que hemos mostrado. 'Livi' ha demostrado lo buen portero que es, ha parado tres penaltis con los que nos ha salvado", siguió con su elogio el capitán y líder indiscutible de la selección arlequinada.

