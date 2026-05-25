Listas Mundial 2026: convocatorias, plantillas y todos los jugadores de las 48 selecciones y países

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá empieza a coger forma. A falta de unas pocas semanas para el inicio de una nueva Copa del Mundo, las 48 selecciones empiezan a desvelar sus listas de convocados con todos los jugadores que estarán presentes en la cita mundialista.

Del 11 de junio al 19 de julio, los 48 combinados nacionales clasificados para la fase final podrán rumbo a América para disputar la competición más bonita del mundo, ese torneo mítico que nadie se quiere perder y que todo futbolista aspira a disputar algún día de su vida.

Sin apenas ser conscientes de ellos, el inicio del Mundial ya está a la vuelta de la esquina. Son muchos quienes cuentan los días hasta el pistoletazo de salida en el Estadio Azteca, un momento marcado en el calendario por todos. Hasta entonces, las selecciones empiezan a dar a conocer sus listas definitivas para la cita mundialista; mientras que algunos equipos todavía están con prelistas que no son definitivas, otros ya han dado a conocer las convocatorias finales para la disputa del Mundial 2026.

España ha presentado su convocatoria para el Mundial 2026 este próximo lunes 25 de mayo, como muchas de las otras selecciones participantes. Las miradas estarán puestas en los jugadores que ha seleccionado Luis de la Fuente, pues España es una de las grandes favoritas para levantar la Copa del Mundo este verano.

Grupo A

México Lista por confirmar Sudáfrica Lista por confirmar Corea del Sur Porteros : Kim Seung-gyu, Jo Hyeon-woo y Song Bum-keun.

Defensas : Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob, Seol Young-woo, Jens Castrop, Lee Gi-hyuk, Lee Tae-seok, Lee Han-beom y Cho Yu-min.

Centrocampistas : Kim Jin-gy, Bae Jun-ho, Paik Seung-ho, Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung, Lee Kang-in, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Hwang In-beom y Hwang Hee-chan.

Delanteros: Son Heung-min, Oh Hyeon-gyu y Cho Gue-sung. República Checa Lista por confirmar

Grupo B

Canadá Lista por confirmar Bosnia y Herzegovina Porteros : Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo).

Defensas : Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens).

Centrocampistas : Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven).

Delanteros: Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04). Qatar Lista por confirmar Suiza Porteros : Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)

Defensas : Manuel Akanji (Inter), Aurèle Amenda (Eintracht), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Mainz 05)

Centrocampistas : Gran Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco), Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (Sevilla)

Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennes), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds), Ruben Vargas (Sevilla)

Grupo C

Brasil Porteros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grémio)

Defensas : Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma).

Centrocampistas : Brunos Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barça), Vinicius (Real Madrid), Rayan (Bournemouth). Marruecos Lista por confirmar Haití Porteros : Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defensas : Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II).

Centrocampistas : Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)

Delanteros: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC). Escocia Porteros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Hearts), Kieran Tierney (Celtic)

Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Nápoles), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Nápoles)

Delanteros: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)

Grupo D

Estados Unidos Lista por confirmar Paraguay Lista por confirmar Australia Lista por confirmar Turquía Lista por confirmar

Grupo E

Alemania Porteros : Manuel Neuer (Bayern), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensas : Waldemar Anton (Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Malick Thiaw (Newcastle)

Centrocampistas : Aleksandar Pavlovic (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Nadiem Amiri (Mainz), Jamie Leweling (Stuttgart), Felix Nmecha (Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Florian Wirtz (Liverpool)

Delanteros: Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Maximilian Beier (Dortmund), Leroy Sané (Istanbul), Nick Woltemade (Newcastle) Curazao Porteros: Tyrick Bodak (Telsar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (Nijmegen), Jurïen Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Arjany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telsar), Godfried Roemeratoe (Waalwijk).

Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren). Costa de Marfil Porteros : Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defensas : Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N'Dicka (Roma), Wilfried Singo (Mónaco)

Centrocampistas : Seko Fofana (Oporto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessié (Al Ahli), Ibrahim Sangaré (Notts. Forest), Jean Michaël Seri (Maribor)

Delanteros: Simón Adingra (Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Círculo Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Niza). Ecuador Lista por confirmar

Grupo F

Países Bajos Lista por confirmar Japón Porteros : Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima)

Defensas : Yuto Nagamoto (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Takehiro Tomisayu (Ajax), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Hiroki Ito (Bayern), Junnosuke Suzuki (Copenhague), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

Centrocampistas : Kaishu Sano (Mainz), Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds), Daichi Kamada (Crystal Palace), Junya Ito (Genk).

Delanteros: Kaito Nakamura (Stade Reims), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC), Takefusha Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Ritsu Doan (Eintracht), Kaoru Ueda (Feyenoord). Suecia Porteros : Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County).

Defensas : Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Centrocampistas : Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).

Delanteros: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson

: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), A. Chamakh (Club Africain), Sabri Ben Hassen (Etoile du Sahel). Defensas : Van Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrköping), Dylan Bronn (Servette), Montassar Talbi (Lorient), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (Monastir), Ali Abdi (Niza), M.A Ben Hmida (Espérance de Tunis).

: Van Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrköping), Dylan Bronn (Servette), Montassar Talbi (Lorient), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (Monastir), Ali Abdi (Niza), M.A Ben Hmida (Espérance de Tunis). Centrocampistas : Ellyes Skhiri (Eintracht de Frankfurt), M. Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (Augsburgo), Hannibal Mejbri (Burnley).

: Ellyes Skhiri (Eintracht de Frankfurt), M. Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (Augsburgo), Hannibal Mejbri (Burnley). Delanteros: Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhague), Elias Saad (Hannover 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sebastian Tounekti (Celtic).

Grupo G

Bélgica Porteros : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo).

: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo). Defensas : Zeno Debast (Sporting), Arthur Theate (Eintracht), Koni de Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Nathan Ngoy (Lille), Thomas Meunir (Lille), Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Brighton), Joaquin Seys (Brujas)

: Zeno Debast (Sporting), Arthur Theate (Eintracht), Koni de Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Nathan Ngoy (Lille), Thomas Meunir (Lille), Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Brighton), Joaquin Seys (Brujas) Centrocampistas : Kevin de Bruyne (Nápoles), Amadou Onana (Aston Villa), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas), Nicolas Raskin (Rangers) y Axel Witsel (Girona).

: Kevin de Bruyne (Nápoles), Amadou Onana (Aston Villa), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas), Nicolas Raskin (Rangers) y Axel Witsel (Girona). Delanteros: Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Alexis Saelemaekers (Milan), Dodi Lukebakio (Benfica), Romelu Lukaku (Nápoles), Charles de Ketelaere (Atalanta), Matias Fernández-Pardo (Lille), Diego Moreira (Estrasburgo). Egipto Porteros : Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mostafa Shobeir (Al-Ahly SC), Al-Mahdy Soliman (Al-Ittihad Alexandria), Mohamed Alaa (ZED FC).

: Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mostafa Shobeir (Al-Ahly SC), Al-Mahdy Soliman (Al-Ittihad Alexandria), Mohamed Alaa (ZED FC). Defensas : Mohamed Hany (Al-Ahly SC), Tarek El Ala (Al-Nasr), Hamdi Fathy (Al-Wakrah SC), Ramy Rabia (Al-Ahly SC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Hossam Abdel-Maguid (Zamalek SC), Mohamed Abdelmonem (OGC Niza), Ahmed Fotouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC).

: Mohamed Hany (Al-Ahly SC), Tarek El Ala (Al-Nasr), Hamdi Fathy (Al-Wakrah SC), Ramy Rabia (Al-Ahly SC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Hossam Abdel-Maguid (Zamalek SC), Mohamed Abdelmonem (OGC Niza), Ahmed Fotouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC). Centrocampistas : Marwan Attia (Al-Ahly SC), Mohand Lashin (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Zamalek SC), Mahmoud Saber (Pyramids FC / Smouha SC), Ahmed Sayed Zizo (Zamalek SC), Imam Ashour (Al-Ahly SC), Mostafa Abdel-Raouf Ziko (ZED FC), Mahmoud Trezeguet (Al-Rayyan SC), Ibrahim Ade (Pyramids FC)l, Haithem Hassan (Real Oviedo).

: Marwan Attia (Al-Ahly SC), Mohand Lashin (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Zamalek SC), Mahmoud Saber (Pyramids FC / Smouha SC), Ahmed Sayed Zizo (Zamalek SC), Imam Ashour (Al-Ahly SC), Mostafa Abdel-Raouf Ziko (ZED FC), Mahmoud Trezeguet (Al-Rayyan SC), Ibrahim Ade (Pyramids FC)l, Haithem Hassan (Real Oviedo). Delanteros: Mohamed Salah (Liverpool FC), Omar Marmoush (Manchester City), Aktai Abdullah (ZED FC), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona Atlètic/Al Ahly). Irán Lista por confirmar Nueva Zelanda Porteros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC).

Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC). Defensas: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town). Centrocampistas: Joe Bell (Viking), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenić (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Elijah Just (Motherwell), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets).

Joe Bell (Viking), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenić (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Elijah Just (Motherwell), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets). Delanteros: Chris Wood (Nottingham Forest), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Jesse Randall (Auckland FC).

Grupo H

España Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona).

Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona). Defensas: Marcos Llorente (Atlético), Pedro Porro (Tottenham), Eric García (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Aymerick Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Marcos Llorente (Atlético), Pedro Porro (Tottenham), Eric García (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Aymerick Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) Centrocampistas: Pedri (FC Barcelona), Fabián (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Baena (Atlético de Madrid) y Mikel Merino (Arsenal).

Pedri (FC Barcelona), Fabián (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Baena (Atlético de Madrid) y Mikel Merino (Arsenal). Delanteros: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Real Betis), Víctor Muñoz (Osasuna) y Lamine Yamal (FC Barcelona). Cabo Verde Porteros: Josimar Dias (Chaves), Márcio da Rosa (Montana), Carlos Santos (San Diego)

Josimar Dias (Chaves), Márcio da Rosa (Montana), Carlos Santos (San Diego) Defensas: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares (Torreense), Edilson Borges (Al-Bataeh CSC)

Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares (Torreense), Edilson Borges (Al-Bataeh CSC) Centrocampistas: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas AFC), Deroy Duarte (Ludogorets), Kevin Pina (Krasnodar)

Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas AFC), Deroy Duarte (Ludogorets), Kevin Pina (Krasnodar) Delanteros: Ryan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir FK), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) Arabia Saudí Lista por confirmar Uruguay Lista por confirmar

Grupo I

Francia Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes). Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich). Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG). Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan). Senegal Porteros : Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mostafa Shobeir (Al-Ahly SC), Al-Mahdy Soliman (Al-Ittihad Alexandria), Mohamed Alaa (ZED FC).

Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburgo), Egil Selvik (Watford) Defensas: Kristoffer Ajer (Brentford), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Ostigard (Génova), Fredrik Bjorkan (Bodo-Glimt), Marcus Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking FK), Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Kristoffer Ajer (Brentford), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Ostigard (Génova), Fredrik Bjorkan (Bodo-Glimt), Marcus Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking FK), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) Centrocampistas: Morter Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (Bodo-Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bob (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo-Glimt)

Morter Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (Bodo-Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bob (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo-Glimt) Delanteros: Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Grupo J

Argentina Lista por confirmar Argelia Lista por confirmar Austria Porteros: Patrick Pentz (Brondy IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Patrick Pentz (Brondy IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen) Defensas: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia) Centrocampistas: Christoph Baumgartner (Red Bull Leipzig ), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Sporting Braga), Konrad Laimer (Bayern de Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xavier Schlager (Red Bull Leipzig), Romano Schimid (Werder Bremen), Alessandro Schöph (RZ Pellets), Nicolas Seiwald (Red Bull Leipzig), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (Wolfsburgo)

Christoph Baumgartner (Red Bull Leipzig ), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Sporting Braga), Konrad Laimer (Bayern de Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xavier Schlager (Red Bull Leipzig), Romano Schimid (Werder Bremen), Alessandro Schöph (RZ Pellets), Nicolas Seiwald (Red Bull Leipzig), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (Wolfsburgo) Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK Linz) Jordania Lista por confirmar

Grupo K

Portugal Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Farense)

Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Farense) Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica)

Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica) Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United(, Bernardo Silva (Manchester City)

Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United(, Bernardo Silva (Manchester City) Delanteros: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) RD Congo Porteros: Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mattieu Epolo (Standard Lieja)

Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mattieu Epolo (Standard Lieja) Defensas: Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (LOSC Lille), Steve Kapuadi (Widzeu Lodz), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian), Arthur Masuku (Lens), Joris Kayembe (KRC Genk)

Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (LOSC Lille), Steve Kapuadi (Widzeu Lodz), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian), Arthur Masuku (Lens), Joris Kayembe (KRC Genk) Centrocampistas: Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille), Gael Kakuta (Larissa), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford)

Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille), Gael Kakuta (Larissa), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford) Delanteros: Théo Bongonda (Spartak Moscú), Nathanael Mbuku (Montpellier), Cédric Bakambu (Betis), Simon Banza (Al-Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Brian Cipenga (Castellón), Yoane Wissa (Newcastle), Meschack Elia (Alanyaspor) Uzbekistán Lista por confirmar Colombia Lista por confirmar

Grupo L

Inglaterra Porteros : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City) Defensas : Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence, (Tottenham)

: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence, (Tottenham) Centrocampistas : Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa)

: Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa) Delanteros: Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli) Croacia Porteros: Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kabenhavn), Ivor Pandur (Hull City)

Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kabenhavn), Ivor Pandur (Hull City) Defensas: Josko Gvardiol (Man. City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

Josko Gvardiol (Man. City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV) Centrocampistas: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Man. City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Man. City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka) Delanteros: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo) Ghana Lista por confirmar Panamá Lista por confirmar

