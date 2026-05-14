Listas de convocados en el Mundial 2026: todos los jugadores y plantillas de las 48 selecciones

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina. Del 11 de junio al 19 de julio, las 48 selecciones podrán rumbo a América para disputar la competición más bonita del mundo, un torneo que nadie se quiere perder y que todo futbolista aspira a disputar algún día de su vida.

A pesar de que todavía faltan unas semanas para el pistoletazo de salida en el Estadio Azteca, las selecciones empiezan a dar a conocer sus listas definitivas para la cita mundialista. Algunos equipos presentan primero una prelista extensa que no es definitiva, mientras que otros desvelan de primeras su convocatoria final para la disputa del Mundial 2026.

España presentará su convocatoria para el Mundial 2026 el próximo lunes 25 de mayo, como muchas de las otras selecciones participantes. Las miradas están puestas en la lista que presentará De la Fuente en los próximos días, pero hasta entonces no son pocos los equipos que ya han anunciado qué jugadores forman parte de la convocatoria final para este Mundial.

Grupo A

México Sudáfrica Corea del Sur República Checa

Grupo B

Canadá Bosnia y Herzegovina Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo).

Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo). Defensas: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens).

Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens). Centrocampistas: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven).

Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven). Delanteros: Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04). Qatar Suiza

Grupo C

Brasil Marruecos Haití Escocia

Grupo D

Estados Unidos Paraguay Australia Turquía

Grupo E

Alemania Curazao Costa de Marfil Ecuador

Grupo F

Países Bajos Japón Suecia Porteros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County).

Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County). Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund). Centrocampistas: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).

Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise). Delanteros: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic). Túnez

Grupo G

Bélgica Egipto Irán Nueva Zelanda Porteros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC).

Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC). Defensas: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town). Centrocampistas: Joe Bell (Viking), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenić (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Elijah Just (Motherwell), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets).

Joe Bell (Viking), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenić (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Elijah Just (Motherwell), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets). Delanteros: Chris Wood (Nottingham Forest), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Jesse Randall (Auckland FC).

Grupo H

España Cabo Verde Arabia Saudí Uruguay

Grupo I

Francia Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes). Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich). Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG). Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan). Senegal Irak Noruega

Grupo J

Argentina Argelia Austria Jordania

Grupo K

Portugal RD Congo Uzbekistán Colombia

Grupo L

Inglaterra Croacia Ghana Panamá

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