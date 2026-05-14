Mundial
Listas de convocados en el Mundial 2026: todos los jugadores y plantillas de las 48 selecciones
Consulta todas las convocatorias y jugadores de los equipos participantes para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026
El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina. Del 11 de junio al 19 de julio, las 48 selecciones podrán rumbo a América para disputar la competición más bonita del mundo, un torneo que nadie se quiere perder y que todo futbolista aspira a disputar algún día de su vida.
A pesar de que todavía faltan unas semanas para el pistoletazo de salida en el Estadio Azteca, las selecciones empiezan a dar a conocer sus listas definitivas para la cita mundialista. Algunos equipos presentan primero una prelista extensa que no es definitiva, mientras que otros desvelan de primeras su convocatoria final para la disputa del Mundial 2026.
España presentará su convocatoria para el Mundial 2026 el próximo lunes 25 de mayo, como muchas de las otras selecciones participantes. Las miradas están puestas en la lista que presentará De la Fuente en los próximos días, pero hasta entonces no son pocos los equipos que ya han anunciado qué jugadores forman parte de la convocatoria final para este Mundial.
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
República Checa
Grupo B
Canadá
Bosnia y Herzegovina
- Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo).
- Defensas: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens).
- Centrocampistas: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven).
- Delanteros: Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04).
Qatar
Suiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Turquía
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Suecia
- Porteros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County).
- Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
- Centrocampistas: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).
- Delanteros: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
- Porteros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC).
- Defensas: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).
- Centrocampistas: Joe Bell (Viking), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenić (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Elijah Just (Motherwell), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets).
- Delanteros: Chris Wood (Nottingham Forest), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Jesse Randall (Auckland FC).
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudí
Uruguay
Grupo I
Francia
- Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
- Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).
- Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).
- Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).
Senegal
Irak
Noruega
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
RD Congo
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
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