La lista de Japón para el Mundial de 2026: Kubo, el maestro samurái

Japón afronta este verano el octavo Mundial de su historia. El país nipón ya está claramente consolidado como una de las grandes potencias asiáticas del fútbol internacional. Desde Francia 1998, los Samuráis Azules no se han perdido ninguna cita mundialista y en Estados Unidos, México y Canadá buscarán dar un nuevo paso adelante.

El combinado nipón llega al torneo con una generación plagada de talento y muy reconocida en Europa. De hecho, muy pocos integrantes de la lista de 26 convocados para este Mundial juegan en Japón.

En la lista del seleccionador Hajime Moriyasu destacan nombres como Takefusa Kubo o Daichi Kamada, dos de los grandes referentes ofensivos de una selección incómoda para cualquier rival.

Take Kubo y Yuri Bechiche en un Real Sociedad-Athletic. / ARCHIVO

Sin embargo, ha tenido que lamentar dos bajas muy sensibles: Kaoru Mitoma y Takumi Minamino. En el caso del jugador del Brighton, su lesión en los isquiotibiales fue muy reciente. Un duro golpe para el futbolista y para su país, que pierde dos efectivos con muchísimo desequilibrio.

La lista de Japón para el Mundial 2026 Porteros : Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima)

: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima) Defensas : Yuto Nagamoto (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Takehiro Tomisayu (Ajax), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Hiroki Ito (Bayern), Junnosuke Suzuki (Copenhague), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

: Yuto Nagamoto (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Takehiro Tomisayu (Ajax), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Hiroki Ito (Bayern), Junnosuke Suzuki (Copenhague), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) Centrocampistas : Kaishu Sano (Mainz), Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds), Daichi Kamada (Crystal Palace), Junya Ito (Genk).

: Kaishu Sano (Mainz), Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds), Daichi Kamada (Crystal Palace), Junya Ito (Genk). Delanteros: Kaito Nakamura (Stade Reims), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC), Takefusha Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Ritsu Doan (Eintracht), Kaoru Ueda (Feyenoord).

Antes de viajar al Mundial, Japón disputará un amistoso ante Islandia el 31 de mayo. Ya en la fase de grupos, debutará el 14 de junio ante Países Bajos, se medirá a Túnez el día 21 y cerrará esta primera ronda el 26 frente a Suecia, con el objetivo de mejorar lo logrado en Catar, donde alcanzó los octavos de final antes de caer ante Croacia.

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Japón competirá en el Grupo F del Mundial 2026, donde se medirá a Países Bajos, Túnez y Suecia. Los Samuráis Azules debutarán el 14 de junio ante la selección neerlandesa en Arlington, afrontarán después el duelo contra Túnez en Monterrey y cerrarán la fase de grupos frente a Suecia, de nuevo en el AT&T Stadium.