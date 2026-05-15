La lista de Costa de Marfil para el Mundial 2026: la prueba definitiva para Yan Diomande, la sensación que sigue media Europa

Costa de Marfil afronta este verano el cuarto Mundial de su historia y lo hace con una de las grandes atracciones jóvenes del torneo: Yan Diomande. El atacante marfileño llega a la cita como una de las sensaciones del fútbol africano y con media Europa pendiente de su evolución. Seguramente, Emersé Faé tenía muy claro el plan: el extremo del RB Leizpig y 25 más.

Los Elefantes regresan al Mundial tras sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, con el objetivo de superar por primera vez la fase de grupos. Para ello, Costa de Marfil se apoyará en una generación potente, física y con mucho talento, en la que Diomande aparece como uno de los nombres llamados a marcar diferencias desde la banda.

Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig / EFE/FILIP SINGER

El joven futbolista representa bien el perfil de esta selección: velocidad, descaro, desequilibrio y capacidad para romper partidos a campo abierto. El precio a pagar es no tener un equipo extremadamente ordenado. Pero esta es la gracia de Costa de Marfil, que cuenta con otros grandísimos jugadores como Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Simon Adingra, Evan N’Dicka, Odilon Kossounou, Nicolas Pépé o Amad Diallo.

Sin embargo, el jugador que todos quieren ver brillar en un torneo de máxima exigencia es Yan Diomandé, el extremo maravilla de un Leipzig que no deja revalorizarse y que tendrá la oportunidad de confirmarse del todo en el mayor escaparate posible.

La lista de Costa de Marfil para el Mundial 2026 Porteros : Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos). Defensas : Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma), Wilfried Singo (Mónaco)

: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma), Wilfried Singo (Mónaco) Centrocampistas : Seko Fofana (Oporto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessié (Al Ahli), Ibrahim Sangaré (Notts. Forest), Jean Michaël Seri (Maribor)

: Seko Fofana (Oporto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessié (Al Ahli), Ibrahim Sangaré (Notts. Forest), Jean Michaël Seri (Maribor) Delanteros: Simón Adingra (Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Círculo Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Niza).

Costa de Marfil competirá en el Grupo E del Mundial 2026, donde se medirá a Ecuador, Alemania y Curazao. Los Elefantes debutarán el 14 de junio ante Ecuador en Filadelfia, afrontarán después el duelo más exigente frente a Alemania el día 20 en Toronto y cerrarán la fase de grupos el 25 de junio contra Curazao, de nuevo en Filadelfia.

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El calendario obligará a Costa de Marfil a competir desde el primer día. El estreno ante Ecuador puede marcar buena parte de sus opciones de avanzar de ronda, mientras que el choque contra Alemania medirá el verdadero techo del equipo. Si los Elefantes llegan con vida a la última jornada, Yan Diomande podría tener ante Curazao el escenario perfecto para confirmar por qué es una de las grandes promesas de Europa.