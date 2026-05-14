MUNDIAL 2026
Lista de Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo confirma los convocados con James Rodríguez y Luis Díaz a la cabeza
El seleccionador Néstor Lorenzo ha anunciado una lista preliminar con 30 futbolistas, combinando experiencia y juventud para la próxima Copa del Mundo
El seleccionador nacional hizo pública la lista preliminar de futbolistas reservados para la cita mundialista, con una apuesta clara por la continuidad del bloque que brilló en las eliminatorias y algunas sorpresas estratégicas en el frente de ataque.
La expectación llegó a su fin en la jornada de ayer con el anuncio oficial de la prelista de la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Néstor Lorenzo, arquitecto de un proceso que devolvió la ilusión a la hinchada cafetera, optó por una nómina extensa donde la presencia de referentes como James Rodríguez y Luis Díaz confirmó que el equipo mantendrá su identidad creativa y punzante en los últimos metros del campo.
El estratega argentino no quiso dejar cabos sueltos y aseguró la veteranía de David Ospina y Camilo Vargas en la portería, pilares fundamentales para transmitir seguridad al grupo. La convocatoria reflejó un trabajo de seguimiento exhaustivo, donde la polivalencia de figuras como Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fue clave para apuntalar un sistema que ha demostrado ser capaz de someter a grandes potencias mundiales mediante la presión y el orden táctico.
El equilibrio entre la experiencia y la juventud
En la zaga, Lorenzo mantuvo la confianza en hombres de hierro como Dávinson Sánchez y Yerry Mina, cuya jerarquía en el juego aéreo será vital durante la cita mundialista. A ellos se sumó el gran momento de Jhon Lucumí y la proyección de Yerson Mosquera, quienes aportaron una salida de balón más limpia y dinámica. En los laterales, la veteranía de Johan Mojica en el carril izquierdo se perfiló como el complemento ideal para el despliegue físico que el equipo necesita.
El centro del campo presentó una mezcla interesante entre el despliegue de Richard Ríos y la visión de juego de Juan Fernando Quintero, quien sigue siendo el factor diferencial cuando los partidos se cierran. La inclusión de jóvenes talentos como Yáser Asprilla y Jhon Solís garantizó un relevo generacional de garantías, permitiendo que el equipo nacional mantenga una intensidad alta durante los noventa minutos sin perder la precisión técnica que históricamente ha caracterizado al futbolista colombiano.
La artillería cafetera lista para el desafío
La zona ofensiva fue, sin duda, la que más comentarios generó tras confirmarse la presencia de delanteros en estado de gracia como Jhon Córdoba y el joven Jhon Jáder Durán. La capacidad goleadora de Luis Suárez y la movilidad de Rafael Santos Borré ofrecieron a Lorenzo un abanico de posibilidades tácticas, desde el juego directo hasta la asociación en corto. Colombia cuenta hoy con una pegada envidiable que buscará marcar diferencias desde el primer partido del torneo.
Con este grupo de futbolistas, el cuerpo técnico inició la fase final de preparación antes de realizar el corte definitivo de los que viajarán a la sede del torneo. El ambiente en la concentración fue de máximo optimismo, entendiendo que figuras como el "Cucho" Hernández o Nelson Deossa llegan en el punto de madurez justo para ser protagonistas. La nación entera permaneció pendiente de la evolución de sus ídolos en estas semanas decisivas de entrenamiento antes del gran debut en la Copa del Mundo.
A pesar de la amplitud de esta convocatoria inicial, el seleccionador nacional se enfrentará ahora a la difícil tarea de realizar el último corte para definir la nómina oficial. Néstor Lorenzo tendrá que reducir este grupo a los 25 o 26 futbolistas permitidos para la fase final del Mundial, lo que obligará al cuerpo técnico a descartar nombres importantes tras evaluar el estado físico y el rendimiento en los últimos entrenamientos. Esta decisión final marcará el equilibrio definitivo de una expedición que carga con la responsabilidad de superar las mejores actuaciones históricas del país en la máxima cita del fútbol.
LISTA PREVIA DE CONVOCADOS (En negrita los jugadores que actúan en España)
- Aldair Quintana — Independiente del Valle (ECU)
- Álvaro Angulo — Pumas UNAM (MEX)
- Álvaro Montero — CA Vélez Sarsfield (ARG)
- Andrés Mosquera — Independiente Santa Fe (COL)
- Andrés Román — Atlético Nacional
- Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)
- Carlos Gómez — CR Vasco da Gama (BRA)
- Carlos Cuesta — CR Vasco da Gama (BRA)
- Cristian Borja — Club América (MEX)
- Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C. (ENG)
- David Ospina — Atlético Nacional (COL)
- Dávinson Sánchez — Galatasaray SK (TUR)
- Deiver Machado — FC Nantes (FRA)
- Edier Ocampo — Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
- Edwuin Cetré — Estudiantes de La Plata (ARG)
- Gustavo Puerta — Racing Santander (ESP)
- James Rodríguez — Minnesota United F.C. (USA)
- Jaminton Campaz — CA Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhojan Romaña — San Lorenzo (ARG)
- Jhon Arias — SE Palmeiras (BRA)
- Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)
- Jhon Solís — Birmingham City F.C. (ENG)
- Jhon Jáder Durán — F.C. Zenit St. Petersburg (RUS)
- Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)
- Johan Mojica — R.C.D. Mallorca (ESP)
- Johan Rojas — CR Vasco da Gama (BRA)
- Johan Carbonero — S.C. Internacional (BRA)
- John Steven Mendoza — Athletico Paranaense (BRA)
- Jordan Barrera — Botafogo Sport Club (BRA)
- Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)
- Juan Camilo Hernández — Real Betis (ESP)
- Juan Camilo Portilla — Athletico Paranaense (BRA)
- Juan David Cabal — Juventus (ITA)
- Juan Fernando Quintero — River Plate (ARG)
- Juan Guillermo Cuadrado — AC Pisa 1909 (ITA)
- Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional (COL)
- Junior Hernández — Deportes Tolima (COL)
- Kevin Castaño — River Plate (ARG)
- Kevin Viveros — Athletico Paranaense (BRA)
- Kevin Mier — Cruz Azul (MEX)
- Luis Díaz — F.C. Bayern München (GER)
- Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)
- Neyser Villarreal — Cruzeiro E.C. (BRA)
- Nelson Deossa — Real Betis (ESP)
- Rafael Santos Borré — S.C. Internacional (BRA)
- Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)
- Santiago Arias — Independiente (ARG)
- Sebastián Gómez — Coritiba F.C. (BRA)
- Sebastián Villa — Independiente Rivadavia (ARG)
- Willer Ditta — Cruz Azul (MEX)
- Wílmar Barrios — F.C. Zenit St. Petersburg (RUS)
- Yáser Asprilla — Galatasaray SK (TUR)
- Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)
- Yerson Mosquera — Wolverhampton Wanderers (ENG)
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