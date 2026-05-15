MUNDIAL 2026
La lista de Bélgica para el Mundial 2026: Matías Fernández-Pardo ya está atado
La selección belga afronta su decimoquinto Mundial con una mezcla de veteranos y jóvenes promesas, buscando superar el tropiezo de Catar 2022
Bélgica es una de esas selecciones que ha tenido generaciones preparadas para besar la gloria mundialista, pero nunca lo consiguió. Este verano, los 'Diablso Rojos' disputarán su decimoquinto Mundial y el cuarto de manera consecutiva y aunque, a priori, presentan peor combinado menos brillante que en ediciones anteriores, llegan a Estados Unidos, México y Canadá prometiendo mucha 'guerra'.
Los belgas se encuentran en en plena transición, con parte de su generación dorada todavía presente, pero ya acompañada por una camada destinada a tomar el relevo. Tras el golpe de Catar 2022, donde no superó la fase de grupos, la selección belga quiere venganza.
El combinado dirigido por Rudi García presenta una lista de 26 futbolistas con nombres de mucho peso en el fútbol europeo. Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku vuelven a liderar a una selección que contará también con la electricidad de Jérémy Doku, la versatilidad de Leandro Trossard, la clase de Charles De Ketelaere, los pulmones de Amadou Onana o el buen pie de Youri Tielemans.
Una de las grandes novedades de la convocatoria es Matías Fernández-Pardo. El atacante del Lille, que también podía representar a España, jugará finalmente con Bélgica y disputará el Mundial con los 'Diablos Rojos'.
Sin embargo, Bélgica también ha tenido que asumir ausencias importantes. Loïs Openda, Yannick Carrasco, Romeo Lavia, Nathan De Cat y Arthur Vermeeren se han quedado fuera de la lista definitiva, bajas sensibles para una selección que, aun así, mantiene un bloque competitivo y con recursos en todas las líneas.
La lista completa de Bélgica para el Mundial
- Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo).
- Defensas: Zeno Debast (Sporting), Arthur Theate (Eintracht), Koni de Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Nathan Ngoy (Lille), Thomas Meunir (Lille), Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Brighton), Joaquin Seys (Brujas)
- Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Nápoles), Amadou Onana (Aston Villa), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas), Nicolas Raskin (Rangers) y Axel Witsel (Girona).
- Atacantes: Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Alexis Saelemaekers (Milan), Dodi Lukebakio (Benfica), Romelu Lukaku (Nápoles), Charles de Ketelaere (Atalanta), Matias Fernández-Pardo (Lille), Diego Moreira (Estrasburgo).
Antes de viajar al Mundial, Bélgica disputará su último amistoso de preparación ante Túnez el 6 de junio y competirá en el Grupo G del Mundial 2026, donde se enfrentará a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Los 'Diablos Rojos' parten como favoritos para avanzar a la siguiente fase, los dieciseisavos, pero el reto será demostrar que, más allá de los grandes nombres, el equipo de Rudi García está preparado para volver a competir de verdad en una gran cita internacional.
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