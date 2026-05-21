La lista de Alemania para el Mundial: con Neuer y sin Ter Stegen

Se confirma una de las noticias más esperadas y polémicas para este Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Manuel Neuer vuelve a la selección de Alemania y volverá a jugar un Mundial.

La Federación Alemana de Fútbol anunció oficialmente su lista de 26 convocados del seleccionador Julian Nagelsmann para la cita mundialista mediante una rueda de prensa en la sede de la DFB en Fráncfort.

Entre los nombres que faltan destaca el portero del FC Barcelona Ter Stegen, lesionado gran parte de la temporada, tanto en el Barça como durante su etapa cedido en el Girona FC.

Ter Stegen, en un partido con la selección alemana / EFE

El guardameta aceptó la propuesta de poner rumbo a Montilivi para ganar minutos y rodaje en vísperas de una plaza en el Mundial 2026 con la selección alemana, pero sufrió un se lesionó en su segundo partido con los de Mñichel en el isquiotibial de la pierna izquierda.

En los dos últimos dos años, el guardameta ha estado de baja 441 días y se ha perdido 92 encuentros entre el FC Barcelona y la selección alemana. Sus problemas empezaron en noviembre de 2023 con problemas lumbares, que le dejaron tres meses en el dique seco y se perdió una veintena de partidos. Justo al comenzar la nueva temporada llegó el fatídico capítulo en el Estadio de la Cerámica: rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, lo que provocó que el Barça tuviera que acudir a Szczesny como sustituto bajo palos.

En la próxima pretemporada, el alemán tuvo que ser reintervenido de los problemas lumbaresy un lío con la firma del informe médico para cerrar la llegada de Joan Garcia hizo que se le abriera un expediente y se le retirara la capitanía. Estuvo cinco meses de baja, antes de aceptar su cesión al Girona y volver a tener problemas físicos.

Manuel Neuer anunció su retiro internacional en 2024, pero la lesión de Ter Stegen ha hecho cambiar los planes de Julian Nagelsmann. El aún portero titular y capitán del Bayern de Múnich, campeón de la Bundesliga y semifinalista de Champions, podría relegar a Oliver Baumann al banquillo, algo que no ha sido totalmente bien recibido en el país germano.

El cancerbero germano jugó este pasado sábado de titular con el Bayern ante el Colonia (5-1) y tuvo que ser sustituido pasada la hora de partido por Jonas Urbig. Tras el encuentro, el club emitió un comunicado médico en el que se informó que Neuer sufre "problemas musculares".

"El FC Bayern es el campeón de Alemania y tenemos al mejor portero alemán. No hay nada más que decir", dijo Kompany sobre el asunto antes del partido de este fin de semana.

Esta es la lista completa de Alemania para el Mundial:

Porteros: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel

Defensas: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw,

Noticias relacionadas

Delanteros: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sané, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade