Lisandro Martínez, sobre la moda 'Anti-Argentina': "Me molesta que nos odien sin motivo"

La final de la Copa del Mundo entre España y Argentina no solo significó la segunda estrella para el combinado de Luis de la Fuente, sino que también dejó en evidencia el comportamiento antideportivo de los argentinos durante todo el encuentro.

Sus actitudes, que rozaron en numerosas ocasiones el límite de lo permitido, han sido muy criticadas y se estudia una posible sanción por parte de la FIFA de cara a futuras citas internacionales.

Desde los empujones que acabaron con la expulsión de Enzo Fernández hasta puñetazos, entradas al límite y continuas provocaciones, estas fueron algunas de las constantes del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

"Anti-Argentina"

Todo ello ha generado un sentimiento que algunos han definido como "Anti-Argentina", sobre el que Lisandro Martínez, internacional con la Albiceleste, ha querido pronunciarse.

"Tengo sentimientos mezclados. Me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio. También veo cómo mis compañeros pelean adentro de la cancha, cómo la gente nos alienta y nos hace sentir locales, y nos hablan de que somos agrandados, de que somos esto…", comenzó el defensa del Manchester United.

"Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival".

La espalda a España

Otro de los aspectos que se cuestionó de la selección argentina fue su actitud durante la entrega del trofeo. En las imágenes difundidas se aprecia a varios jugadores de la Albiceleste de espaldas mientras España recibía la Copa del Mundo.

"También se decía después de la final que nosotros no habíamos reconocido a España, pero saludamos a todos los jugadores y al cuerpo técnico. Estuvimos ahí. Y después, obviamente, en la imagen en la que se ve que estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando", apuntó Lisandro.

Martínez justificó esa actitud asegurando que se trataba de una muestra de agradecimiento hacia la afición argentina: "Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente quedarnos ahí en el momento en que teníamos que quedarnos".

"La imagen en la que aparecemos de espaldas a la cámara se debió a que nos quedamos cantando con nuestros aficionados", quiso aclarar el defensa. "Tras la final, saludamos a todos los jugadores españoles y al cuerpo técnico".

"Dicen que somos arrogantes, pero eso habla más de ellos que de nosotros. Siempre respetamos a nuestros rivales", concluyó Martínez.

La pancarta que les puede costar una suspensión

El comportamiento de Argentina no solo ha sido cuestionado por lo sucedido en la final ante España, sino también por la pancarta que exhibieron sus jugadores tras la semifinal frente a Inglaterra, en la que reclamaban la soberanía de las Islas Malvinas.

Tras este episodio, el Gobierno británico solicitó una investigación y consideró que la FIFA debía revisar lo sucedido. El reglamento del organismo contempla sanciones para quienes utilicen una competición deportiva con fines políticos, ideológicos o ajenos al juego.

Por ello, Argentina podría enfrentarse a multas o sanciones disciplinarias si la FIFA considera que se produjeron infracciones.