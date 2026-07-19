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MUNDIAL 2026

Lisandro, KO: el rival de España, nuevamente penalizado por las lesiones

De Nuno Mendes a Lisandro Martínez, en cada partido decisivo, los rivales de España han sufrido lesiones que han obligado a realizar sustituciones

Lisandro Martínez, lesionado

Lisandro Martínez, lesionado / Twitter

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Javier Giraldo

Javier Giraldo

Lisandro Martínez, central de Argentina, cayó lesionado al filo del descanso: lo sustituyó Otamendi, un central más veterano, de 38 años, ahora en las filas de River Plate. En el momento de la sustitución, minuto 44, Lisandro era el único jugador de Argentina amonestado con tarjeta.

El cambio, primero de la gran final del Mundial, penalizó especialmente a la selección argentina, que basa buena parte de su estructura defensiva en Lisandro.

Y añade un detalle que se ha repetido con frecuencia durante este Mundial, ya que a los rivales de España le han penalizado especialmente a los rivales de España.

Ocurrió ante Portugal, en octavos de final, cuando Nuno Mendes tuvo que abandonar el terreno de juego tras lesionarse en una acción defensiva ante Lamine Yamal. Fue sustituido por Nelson Semedo.

En cuartos de final, Onana ni siquiera pudo ser titular debido a una lesión, mientras que durante el partido también lesionó Thibaut Courtois, reemplazado por Senne Lammens, cuyo error precedió al gol decisivo de Mikel Merino.

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En semifinales, volvió a suceder: William Saliba sufrió una lesión muscular sin contacto antes de cumplirse la media hora y dejó su sitio a Maxence Lacroix. En la final, Lisandro repitió el guion.

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