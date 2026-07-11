MUNDIAL 2026
Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina: "España es un equipo temible"
El seleccionador de la Albiceleste aseguró que la Roja "está haciendo las cosas muy bien", pero que "aún no es el equipo que ha demostrado ser"
Las primeras reacciones a la victoria de España no se han hecho esperar. Esta misma madrugada era el turno para la rueda de prensa de Lionel Scaloni, seleccionador de una Argentina que buscará acceder también a 'semis' enfrentándose a Suiza esta madrugada.
El técnico argentino, preguntado por la actuación de los de Luis de la Fuente, dejó claro que "España está haciendo las cosas muy bien y es un equipo temible". Cree Scaloni que la selección española "está yendo de menos a más, más allá de que aún no es el equipo que ha demostrado ser".
"Las condiciones, por la hora y el campo seco, tampoco le han ayudado, porque necesita mover el balón rápido. Tiene ahora una dura prueba contra Francia, que va a poner a cada uno en su sitio, pero está haciendo las cosas muy bien y es un equipo temible", concluyó al respecto tras ver el partido, justo antes del último entrenamiento de Argentina.
Leo Messi, hasta que él quiera
La Albiceleste busca esta madrugada el mismo objetivo que España, pero sabe que no será tarea fácil en un torneo donde reina la igualdad: "España ganó merecidamente, pero le costó. Solo Francia dio un golpe de autoridad contra Marruecos y ha demostrado que tiene un nivel muy alto".
Preguntado por Leo Messi, aseguró que "mientras él quiera, va a ser el mejor" y no se mostró sorprendido con lo que está logrando en este Mundial. "Con 50 no, claro, pero mientras quiera lo será. No me imagino lo que debía ser con 23-24 años, en el Barcelona. Lo comentamos muchas veces. Creo que será el mejor mientras tenga ganas", añadió el seleccionador.
Y sobre el estado físico del jugador del Inter Miami, Scaloni desveló que no ha cambiado en exceso: "Leo corre siempre parecido. No está corriendo más o menos. Lo que está siendo es más resolutivo y el equipo le ayuda un montón. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. A mí no me sorprende".
Finalmente, Scaloni destacó que todos los rivales "juegan el partido de sus vidas contra Argentina" al ser campeones del mundo, pero que su equipo "ha sabido competir". "No siempre se puede jugar tan bien como en Catar, pero el equipo compite y se rebela. Al inicio de la concentración pintaba bastante más negro", concluyó.
- Las (nuevas) condiciones del Barça en la operación Julián Álvarez
- Florentino Pérez se venga de Rodri
- Acuerdo por el fichaje de Adeyemi: las cifras del traspaso entre Barça y Borussia Dortmund
- España - Bélgica: resumen, goles y resultado del partido del Mundial 2026
- El multimillonario plan de Klopp para fichar a Mbappé: 'Fue a bordo de un jet privado con cinco habitaciones
- Reacciones y polémica del España - Bélgica del Mundial, en directo
- El Athletic - Barça, aplazado por la presencia de Koundé en semifinales del Mundial
- El secreto de Deco para fichar: rapidez, silencio y un plan que pocos conocen