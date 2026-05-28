¿Cuándo da Lionel Scaloni la lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026?

La Selección Argentina cuenta los días para el inicio del Mundial 2026. En esta ocasión, la albiceleste pondrá rumbo a una nueva Copa del Mundo como actual campeona con la clara misión de revalidar el éxito de Catar 2022.

Es innegable que el combinado argentino parte como uno de los grandes favoritos para la siguiente cita mundialista. No solo por historia, sino también por talento; desde Enzo Fernández hasta Lionel Messi o Julián Álvarez, el equipo de Lionel Scaloni tiene armas de sobras para poder ser una firma apuesta al título.

Leo Messi, capitán de Argentina / EUROPA PRESS

Precisamente Messi será uno de los jugadores más esperados este Mundial. El mejor de todos los tiempos disputará su sexta cita mundialista, esta vez como campeón y con la certeza de que será su última vez con Argentina en un Mundial. A la espera de cómo evolucionan las molestias del '10' de Argentina, se espera que Leo llegue en plena forma al Mundial y pueda llevar a su equipo a etapas finales del torneo.

La fecha límite para presentar la lista para cualquier selección es el lunes 1 de junio. Lionel Scaloni, que tiene muchas dudas debido al estado físico de algunos de sus jugadores, ha decidido esperar hasta el final para anunciar su convocatoria en previsión de posibles ausencias de última hora que todavía no se han confirmado.

A qué hora da la lista Lionel Scaloni de Argentina para el Mundial

La Selección Argentina no tiene fijada una fecha oficial para la presentación de su convocatoria para el Mundial. Sin embargo, el periodista Martín Arévalo, uno de los más fiables que cubre la información de la albiceleste, ha apuntado que será este viernes 29 de mayo el día escogido por Lionel Scaloni para dar a conocer su lista definitiva.

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