Lionel Scaloni, tras ganar a Inglaterra: "Estos jugadores son como indios. Se han criado en situaciones extremas y no le tienen miedo a nada"

El encuentro entre Argentina e Inglaterra ha demostrado de nuevo que la albiceleste no se rinde ante la adversidad, sino que es capaz de convertir la inferioridad en una fortaleza. Ayer demostraron una vez más que la presión es su mejor aliada para ganar los encuentros.

Tras conseguir el pase a la final, el técnico Lionel Scaloni atendió a la prensa visiblemente emocionado tras la clasificación de Argentina a su segunda final consecutiva de un Mundial. "Se me quiebra la voz", confesó nada más arrancar.

"Cuando mejor juegan es cuando están en dificultad"

El combinado argentino demostró su resiliencia cuando, en los primeros 60 minutos, Inglaterra era la casi ganadora gracias al gol de Gordon. Aun así, el equipo liderado por Messi consiguió aprovechar las dudas de los ingleses y gestionar los cambios de Tuchel que no favorecieron al equipo para hacerles daño.

Scaloni destacó la fortaleza mental de su equipo y aseguró que es precisamente en los momentos de mayor dificultad cuando mejor responde. "Este equipo, cuando mejor juega, es cuando está en dificultad. Cuando el rival duda un poquito, vemos sangre y vamos hasta donde sea", explicaba el entrenador.

Después apareció Enzo Fernández para empatar y culminaron la remontada con el gol de Lautaro Martínez.

"La llorona"

El seleccionador, al que sus propios jugadores apodan "La Llorona", reconoció que el logro lo había conmovido . "El fútbol y la vida son esto: dar todo hasta el final. Este equipo es una demostración de muchas cosas: de grupo, de hermandad".

Tras una victoria épica, el técnico valoró la entrega total de sus jugadores y agradeció el apoyo incondicional de los asistentes, clave para certificar la victoria. "Estos jugadores son como indios, que se me entienda la expresión. Se han criado en situaciones extremas y no le tienen miedo a nada. La responsabilidad no les pesa; juegan como si tuvieran siete u ocho años", explicó.

"El otro día le dije que este grupo no deja de sorprenderme. Vamos a intentar ganar, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Es impresionante". Para añadir: "Somos únicos, no es arrogancia. Esta gente nos llevó hoy a ganar el partido".

Tras recordar el sufrimiento en otros partidos, afirmó que la victoria en semifinales superó incluso las emociones vividas hasta entonces. "Pensábamos que lo de Egipto era lo máximo, pero lo de hoy lo superó", señaló.

El argentino también elogió la reacción futbolística de sus jugadores en la segunda mitad. "El fútbol es lo que hicimos en los últimos 40 minutos. Fue una demostración de todo lo que representa este juego. Y si ninguna de esas ocasiones hubiera entrado, nos habríamos ido igualmente contentos porque no podíamos hacer más", sostuvo.

"Vamos a intentar ganar la final"

Scaloni insistió en que el mérito pertenece por completo a una plantilla de 'galáticos'. "Sin ellos no vamos a ningún sitio. Yo no soy un mago. Vamos a intentar ganar la final, pero estos chicos ya me han emocionado. Los que entraron desde el banquillo fueron clave", destacó.

También tuvo palabras de reconocimiento para Luis de la Fuente, con quien mantiene una relación cercana desde el curso de entrenadores que compartieron. "España fue una justa ganadora en la semifinal ante un equipo que todos pensábamos, y yo también, que era muy difícil de vencer", analizó.

Halagos a Messi y el foco en España

También dedicó unas bonitas palabras al MVP del partido, Lionel Messi y lanzó una reflexión: "¿Qué más tiene que hacer Messi para ser el mejor futbolista de la historia?".

El capitán argentino, por su parte, celebró una nueva demostración de carácter del equipo. "Ha sido increíble lo que viene haciendo este grupo. Fue otra demostración de carácter, de fútbol y de fe. Otra vez estamos en la final del Mundial", afirmó.

Messi recordó el significado especial del encuentro y ya puso el foco en el duelo decisivo. "Era solo un partido de fútbol, pero muy especial por ser una semifinal y por jugar contra Inglaterra. Ahora nos espera una selección enorme, con un gran estilo de juego, grandísimos jugadores y muchos años compitiendo de la misma manera. Será un partido muy bonito", concluyó.

Tuchel se señala como el culpable

En el bando inglés, Thomas Tuchel asumió la responsabilidad por la eliminación y reconoció que su equipo no estuvo a la altura tras adelantarse en el marcador. "Concedimos demasiadas ocasiones después del gol. No mantuvimos la posesión, permitimos muchos centros y no estuvimos al nivel".

"La responsabilidad de la derrota es mía. Es fácil señalar al entrenador cuando las cosas no salen bien, y lo entiendo. Estuvimos bien durante muchos minutos, pero no pudimos aguantar", concluyó el técnico alemán.