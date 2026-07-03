Lío con Túnez: ocho jugadores dan positivo en clembuterol tras un análisis en el Mundial

La participación de Túnez en el Mundial 2026 parecía haber terminado con su eliminación en la fase de grupos, pero la selección africana ha vuelto al foco por un asunto mucho más delicado. Hasta ocho futbolistas han dado positivo por clembuterol en los controles antidopaje realizados durante el torneo, según adelantó el medio inglles 'Daily Mail'.

La Agencia Mundial Antidopaje habría abierto ahora una investigación para esclarecer el origen de las trazas detectadas. Sin embargo, las primeras pesquisas apuntan a que no existiría intención de dopaje y que la sustancia habría llegado al organismo de los jugadores tras consumir carne contaminada durante la concentración del equipo en México.

Por lo tanto, según las primeras hipótesis de las autoridades, se descarta en un primer momento un intento deliberado de mejorar el rendimiento deportivo de dichos jugadores, ya que en el país ya existen antecedentes de positivos por clembuterol asociados al consumo de carne procedente de ganado tratado ilegalmente con esta sustancia.

Mientras continúa la investigación, la misma fuente apunta que los clubes de los futbolistas afectados ya han sido informados del caso, siguiendo el protocolo habitual en este tipo de situaciones.

¿Qué es el clembuterol y por qué está prohibido?

El clembuterol es un fármaco utilizado como broncodilatador en algunos países, aunque también posee efectos anabolizantes y favorece la pérdida de grasa corporal, razones por las que figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

Su utilización puede aumentar la masa muscular, acelerar la recuperación y mejorar determinadas capacidades físicas, por lo que cualquier presencia en un control antidopaje activa automáticamente una investigación.

No obstante, la normativa también contempla la posibilidad de contaminación alimentaria, un supuesto que ya ha sido reconocido anteriormente por los organismos internacionales.

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De hecho, no sería la primera vez que el clembuterol aparece en controles antidopaje por el consumo de carne contaminada en México. El caso más conocido se produjo en 2011, cuando cinco internacionales de la selección mexicana dieron positivo antes de la Copa Oro. Tras la investigación, tanto la FIFA como la Agencia Mundial Antidopaje concluyeron que la sustancia procedía de alimentos contaminados y exoneraron completamente a los futbolistas, al no apreciarse intención de dopaje.