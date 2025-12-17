¡Otro lío en África! Nigeria denuncia a la RD Congo por alineación indebida y podría quedar fuera del Mundial

Habrá lío en los despachos de la FIFA tras una denuncia presentada por la Federación Nigeriana de Fútbol, que pide investigar una posible alineación indebida de la RD Congo, rival que les eliminó hace un mes en la final de la repesca de la CAF.

El reclamo de Nigeria se basa en la presunta incompletación de los procesos legales y administrativos del cambio de nacionalidad de hasta nueve futbolistas congoleños. Entre los señalados destacan varias figuras de la Premier como Tuanzebe (Inglaterra), Masuaku (Francia), Wan-Bissaka (Inglaterra) o Sadiki (Bélgica).

En teoría, dichos cambios de nacionalidad habían sido aprobados por la FIFA antes del encuentro, por lo que todo parecía estar en orden. Sin embargo, Nigeria encontró una brecha para reavivar sus opciones de ir al Mundial: argumenta que la constitución de la RD Congo no permite la doble nacionalidad y que varios de los futbolistas implicados no habrían renunciado a la de su país de origen.

Los jugadores de la RD Congo celebran un gol / Cafonline.com

La RD Congo derrotó a Nigeria en los penales y será la representante de África en el repechaje intercontinental, donde enfrentará al ganador entre Jamaica y Nueva Caledonia. Por su parte, Irak se medirá al vencedor del duelo entre Bolivia y Surinam. Las cuatro plazas restantes saldrán de la repesca europea, y todos los enfrentamientos se disputarán en marzo.

Si los 'leopardos' logran clasificarse finalmente, se unirán al grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia. Ahora queda que la FIFA analice el caso y emita su veredicto, aunque todo apunta a que la denuncia de la selección de Oshimen y compañía no prosperará.