La libreta de Van Gaal funciona con un gol que vale una prórroga

Weghorst marcó en los últimos instantes del tiempo con una jugada de pizarra a balón parado Argentina quedó conmocionada con la acción tras ver cómo le empataban el partido

La famosa libreta de Van Gaal. La pizarra del mito neerlandés ha funcionado en el duelo entre Argentina y Países Bajos en el último instante. Los holandeses han sorprendido a Argentina con una jugada a balón parada que vale una prórroga.

La jugada ya forma parte de la historia de los mundiales. Amagó con lanzar a portería Berghuis, pero envió un pase delicado a Weghorst, que se revolvió dentro del área, superó a Otamendi y tiró lejos del Dibu Martínez. Nadie en Argentina lo vio venir y nadie lo vio mejor que De Paul, que estirado de costado en el suelo, vio toda la secuencia dramática para Argentina.

No se lo creía Países Bajos y menos aún Argentina, que parecía tener el partido cerrado con el 0-2 en el marcador y algunos cambios de regreso. No fue así y el conjunto de Van Gaal empató el partido contra pronóstico. Con dos acciones puntuales, con jugadores gigantes, ante una defensa argentina que no va sobrada de centímetros.