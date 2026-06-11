La 'Ley Vinicius' entra en vigor hoy: todas las novedades reglamentarias del Mundial 2026

La FIFA y la IFAB anunciaron esta semana oficialmente los cambios más importantes en las Reglas de Juego 2026/27 que se implementarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Además de los cambios que ya han ido saliendo a la luz para reducir las pérdidas de tiempo y mejorar el ritmo de partido, el máximo organismo del fútbol mundial informó que, a partir de esta temporada, se empezará a utilizar la llamada 'Ley Vinicius', una norma surgida tras la polémica en el partido entre el Benfica y el Real Madrid del pasado 17 de febrero en la Champions League, que involucró al jugador brasileño con el argentino Gianluca Prestianni.

Con tal de "combatir la discriminación", a partir de hoy jueves 11 de junio de 2026, día del partido inaugural del Mundial, cualquier jugador del torneo que sea visto cubriéndose la boca en una situación de confrontación con un oponente puede recibir una tarjeta roja por parte del árbitro.

El lío entre Prestianni y Vinícius marca la eliminatoria Real Madrid-Benfica / EFE

Los otros cambios que se aplican a partir de esta Copa del Mundo

Además, entre los otros cambios destacados se incluyen cuentas regresivas de cinco segundos en saques de portería o saques de banda, además del límite de 10 segundos para abandonar el terreno de juego en una sustitución. De no hacerlo, el equipo jugaría con un jugador menos durante 1 minuto. Una norma que ya se ha aplicado en los partidos amistosos previos al Mundial y han generado más de un dolor de cabeza a los equipos.

En otro cambio en la misma línea, cuando un jugador sea evaluado en el terreno de juego por una lesión, o si su lesión provoca la interrupción del partido, deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera durante un minuto después de la reanudación del juego.

Cambios en el VAR

Finalmente, en cuanto al VAR, el vídeoarbitraje, a partir de esta Copa del Mundo, podrá revisar una jugada de tarjeta roja provocada por una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta, además de revisar identidades cuando árbitro sanciona al equipo equivocado por una infracción, lo que resulta en que se muestre una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado.

El VAR también podrá intervenir en saques de esquina concedidos de forma incorrecta "siempre que la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación del juego".

Además, "se sancionarán las faltas claras del equipo atacante antes de que el balón entre en juego en tiros libres o saques de esquina, cuando influyan directamente en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria". Un cambio que se implenta tras la táctica de bloqueos del Arsenal esta temporada.

Las nuevas reglas del Mundial 2026, explicadas por la FIFA / FIFA

La 'norma anti Senegal'

A raíz de otro episodio también muy comentado en los últimos meses, la FIFA ha aprobado una norma que indica que si un jugador abandona el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral podría recibir también una tarjeta roja.

Además, se le puede mostrar una tarjeta roja a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite o anime a los jugadores a abandonar el terreno de juego debido a una decisión arbitral.

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Este cambio de reglamento viene influenciado por la decisión de Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones 2026, al abandonar el terreno de juego en el partido ante Marruecos por decisiones del árbitro del partido en el tramo final del encuentro. Con esta nueva norma, el árbitro podría expulsar a jugadores y a miembros del cuerpo técnico, por lo que el partido podría suspenderse por incomparecencia técnica de un equipo que tenga menos de 7 jugadores disponibles para continuar un choque.