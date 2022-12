Lewandowski reclama más riesgo

El combinado polaco salió a encerrarse atrás, pero fue incapaz de desactivar a una Argentina que lo desarboló completamente; su estrella pide más atrevimiento

Si de algo ha carecido en esta fase de grupos de la Copa del Mundo la selección polaca es de una propuesta de juego atractiva. De jugar al ataque. De ir a por el partido desde el comienzo. Ni ante México, ni Ante Arabia Saudí ni, por supuesto, ante una Argentina que le pasó literalmente por encima.

El combinado dirigido por Michniewicz ha apostado claramente por salir a guarnecerse atrás y aprovechar algún contraataque o momento de lucidez de sus principales estrellas. Zielinski, Lewandowski, Milik y compañía.

COMPROMETIDO, PERO RECLAMANDO ALGO MÁS

Tras la derrota ante la albiceleste, el delantero del Barça fue claro sobre el juego de las águilas blancas: “Hoy fui el primer defensa, pero ya sabes, cuando juegas para la selección polaca, no puedes esperar crear muchas oportunidades. Tenemos que trabajar en equipo. Y me estoy adaptando a ello. Sobre todo en un partido como el de Argentina”, dijo Lewy, que añadió que “parecía que los goles que concedimos eran algo que tenía que pasar sí o sí. Esto no debería ser así. Por un lado, también puedes ver lo que salió mal. Seguiré repitiendo: hay que jugar con más riesgo. Si mostramos coraje, incluso los grandes equipos pueden tener problemas“. El mensaje para Michniewicz es claro y toca retocar cosas ante Francia.