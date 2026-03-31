¡Lewandowski se queda sin Mundial!

Era una misión complicada. De alto voltaje. Suecia, con Viktor Gyökeres como estandarte, quería regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 2018. Y, Robert Lewandowski, leyenda de Polonia, soñaba con disputar su tercer y, probablemente, último Mundial tras jugar en Rusia 2018 y Qatar 2022. En un partido de ida y vuelta constante, lo intentaron hasta final los polacos, que igualaron la eliminatoria hasta en dos ocasiones, pero sucumbieron al tanto 'in extremis' del delantero del Arsenal. No pudo ser para el punta culé.

Empezó llevando la iniciativa una Suecia que se topó rápidamente con el gol. Elanga, con un zurdazo inapelable, desató la euforia en Solna (Estocolmo). Yasin Ayari, con un toque sutil de espuela, dejó el balón plácido en la frotal y el extremo del Newcastle puso el resto.

Los blanquirrojos se recompusieron de inmediato al tanto local. Zalewski cruzó su disparo, algo mordido tras impactar en un defensor, y batió a un Nordfeldt que anduvo demasiado blando y no logró atajar el balón. Suecia, sin embargo, rebajó la euforia y volvió a ponerse por delante al filo del descanso.

Robert Lewandowski, duante la final de la repesca ante Suecia / Jonas Ekströmer / EFE

Lagerbielke, solísimo en el primer palo, remachó el libre directo botado por Nygren y convirtió un 2-1 que supuso un auténtico jarra de agua fría para Polonia. Los de Jan Urban regresaron de vestuarios con convicción y empataron de nuevo la final en el 57' por medio de Swiderski.

Gyökeres, héroe nacional

A partir de ahí, ni el uno ni el otro asumió riesgo alguno mientras asomaba una prórroga que evitó la estrella local, un Viktor Gyökeres que fusiló un balón que quedó suelto en el área. El ariete 'gunner' acudió al rescate de una Suecia que vuelve a disputar una Copa del Mundo ocho años más tarde.

Cruzar el charco traerá muy buenos recuerdos a los escandinavos, terceros en el Mundial que el país norteamericano albergó en 1994. Graham Potter cumplió con su cometido y clasificó a Suecia a la Copa del Mundo 2026.

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Anthony Elanga celebra con Viktor Gyökeres / Pontus Lundahl / EFE

Bardghji, desconvocado

Roony Bardghji, que ya se quedó sin minutos en la semifinal ante Ucrania, fue uno de los descartes de Graham Potter para el choque. El extremo culé, cuya competencia es nada menos que Lamine Yamal, demandó más minutos a Hansi Flick en una entrevista reciente con 'Sverige Television', no fue partícipe de la clasificación de Suecia.