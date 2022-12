Lewandowski no descarta jugar el Mundial de 2026

El delantero polaco se despidió de Qatar en el cruce de octavos tras caer ante la selección francesa "La decisión depende de muchos factores, pero no será por un tema físico", asegura sobre su presencia en 2026

Robert Lewandowski acabó la eliminatoria de octavos ante Francia con un sabor agridulce. Por un lado, feliz por haber marcado por primera vez en un Mundial y, por el otro, algo dolido por la eliminación, aunque consciente de que compitieron ante la campeona del mundo. El delantero, además, no descartó en zona mixta su presencia en el Mundial que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

"Ha sido difícil jugar contra Francia, pero luchamos y dimos lo mejor de nosotros. No ha sido fácil, aunque en la primera parte jugamos bien y creamos ocasiones. Si hubiéramos marcado la que tuvimos quizás habría sido diferente", analizaba. Eso sí, comentó que "en la segunda, tras encajar al final del primer tiempo, lo intentamos, pero tienen una enorme calidad", reconociendo a Mbappé como un futbolista capaz de marcar diferencias. Lewandowski explicó que "por un lado hay que estar orgullosos porque lo dimos todo y, por el otro, decepcionados por haber caído eliminados".

Ahora llega el momento de descansar: "Tenemos unos cuantos días libres". Y no aseguró que este haya sido su último Mundial pese a tener ya 34 años. En cualquier caso, no será por un tema de edad: "Físicamente no tengo ningún miedo, pero hay otras cosas fuera del fútbol que harán que decida y que todo eso junto me hará pensar si este ha sido el último o no".