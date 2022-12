Lewandowski carga contra el sistema de juego de Polonia

"Hay que conocer nuestras limitaciones, pero también pensar en cómo atacar al rival", dijo El delantero blaugrana anotó dos goles en el Mundial, estrenando su casillero en esta competición

La selección polaca dijo adiós al Mundial de Qatar 2022 después de caer por 1-3 frente a Francia en lo octavos de final. Lograron pasar de la fase de grupos por los pelos, a pesar de solo haber sumado un triunfo (2-0 frente a Arabia Saudí). Completan el balance un empate sin goles ante México y la derrota por 2-0 contra Argentina.

Robert Lewandowski volvió a ser el líder, capitán y alma de la selección. En esta edición logró ver puerta por primera vez en su historia en un Mundial. Lo hizo frente a Arabia Saudí y lo celebró con lágrimas en los ojos.

Ante Francia, anotó el gol del honor desde los once metros justo antes de que el árbitro señalase el final del partido. A pesar de ello, el delantero no estuvo del todo satisfecho con el papel de su país en este torneo, en declaraciones a los medios de su país.

Lewandowski, con Polonia | efe

"La alegría del juego es necesaria y seguirá siendo importante, incluso en un futuro próximo. Por supuesto, es diferente cuando tratamos de atacar. Cuando jugamos más a la defensiva, no hay tanta alegría", dijo Lewandowski.

En esta misma línea, añadió que “no podemos ir de un extremo a otro de un partido a otro. Si en un partido solo piensas en defender, ni siquiera intentas atacar, entonces no tienes sensación de balón. No tienes el tiempo o el sentido correcto de la distancia. Es un proceso complejo que no se puede saltar. No puedes concentrarte solo en la defensa. Hay que conocer tus limitaciones, pero también pensar en cómo atacar a tu rival". Un claro dardo a su seleccionador Czesław Michniewicz