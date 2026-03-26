Lewandowski-Bardghji: solo puede quedar uno

Un cabezazo de Robert Lewandowski, que saltó más que nadie en un balón en el aire para el 1-1, y un golazo desde fuera del área de Piotr Zielinski, acudieron al rescate de Polonia en el segundo tiempo para sostenerla viva en la última ocasión para alcanzar el Mundial 2026, cuya final será fuera contra Suecia, que superó a Ucrania sin participación del azulgrana Bardghji.

Dos goles que salvaron a la selección polaca en Varsovia, al límite de otro fiasco, con un tanto en contra antes del descanso, en el 42', que lo puso todo en duda, pero al que se rebeló con una segunda parte a la altura de lo que se espera del equipo que lidera Lewandowski, aunque también al filo de la derrota: Laçi dispuso del 0-2. Lo mandó fuera.

El 0-1 fue en un contragolpe. Le bastó con un envío en largo, desde su campo, con un buen golpeo, a la carrera al desmarque entre los defensas de Hoxha. Al delantero le benefició la pifia en el control de Bednarek, que lo dejó solo frente a Grabara. Lo sorteó y remató sin oposición, algo escorado, pero con la precisión suficiente. Era sencillo.

Un impulso para Albania, un golpe para Polonia, que se fue al intermedio sin un solo tiro entre los tres palos, encomendado a alguna acción de Robert Lewandowski, como un centro chut que apuntó al 1-1 pero se quedó en nada o como una maniobra en el área en la que reclamó un penalti que no lo pareció, entre la frustración del conjunto polaco.

La segunda parte intensificó la ofensiva. Más insistente, con más ideas, pero también con más riesgos, aliviada porque Laçi falló una ocasión inmejorable para haberlo sentenciado todo, Polonia resurgió con el 1-1 de Lewandowski, oportuno y poderoso con su cabeza, y ganó con un fenomenal disparo desde lejos de Zielinski. Suecia y el Mundial aguardan.

Suecia niega a Ucrania el sueño del Mundial

Por su parte, Suecia despertó a Ucrania del sueño de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un gran escaparate para la situación que vive desde la invasión de Rusia, y en las semifinales de la repesca se impuso en el exilio ucraniano en València con un triplete del jugador del Arsenal Viktor Gyökeres.

El conjunto sueco, que no había ganado ningún partido en la fase de clasificación y solo había sido capaz de sumar dos empates, cedió la iniciativa y el dominio territorial a Ucrania pero contó con el certero pupilo de Mikel Arteta, por el que este verano los 'gunners' pagaron casi setenta millones y que demostró una vez más su instinto goleador.

El blaugrana estadio del Levante se tiñó este jueves casi por completo de azul y amarillo, los colores de Ucrania y también los de Suecia. El Ciutat de València se convirtió en la casa de la selección ucraniana, que juega sus partidos fuera de su país desde que la invasión rusa de hace ahora cuatro años en parte de su territorio dio paso a la guerra que ahora mantienen.

Empujados por el fervor de los suyos, los 'locales' salieron dispuestos a dominar y lo hicieron, pero fue Suecia la que se adelantó. En su primera llegada, una cabalgada por la izquierda de Benjamin Nygren, Gyökeres remachó a la red su centro desde el segundo palo libre de toda marca.

El gol no alteró el panorama, de hecho, acrecentó el dominio territorial de Ucrania. Más niveladas estuvieron las ocasiones, una buena por equipo. Estuvo a punto de empatar Olek Zubkov a los veinte minutos con un sutil remate que se paseó por la portería y salió cerca del palo de Nordfeldt, pero también Gudmundsson pudo hacer el 0-2 tras otra carrera por la izquierda y un duro disparo demasiado cruzado.

El partido se abrió y el balón del posible 1-1, un remate de Zubkov que detuvo Nordfeldt, acabó pocos segundos después en el área contraria. Gyökeres, mucho más certero, no falló y puso el balón fuera del alcance de Trubin.

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Ucrania se lanzó a por el empate con un triple cambio pero ni Yaremchuk ni Tsygankov acertaron con sus remates y Gyökeres puso la puntilla. El delantero de 28 años cazó otro balón largo y se plantó ante Trubin, que le derribó. Su compañero Ayari le cedió el lanzamiento y con un durísimo disparo firmó su triplete.