Lev Yashin sufrió el único gol olímpico en la historia de los Mundiales

Para el año 1962, la selección Colombia -que no 'de Colombia', por costumbres nacionales- disputaba la primera Copa del Mundo de su historia. Era 'cerca', en Chile, aunque bastante lejos para la época en la que los transportes no tenían la efectividad de hoy. Y las primeras veces siempre son especiales, aunque aquella resultó mágica e histórica por obra y gracia de Marcos Coll, autor del único gol olímpico en todas las ediciones de la competición... a nada más, y nada menos, que Lev Yashin.

La acción se produjo el 3 de junio de 1962 durante el encuentro entre Colombia y la Unión Soviética en el Estadio Carlos Dittborn de Arica. El conjunto sudamericano afrontaba un partido muy complicado ante una de las grandes potencias de la época, liderada además por el legendario guardameta, considerado por muchos como el mejor portero de la historia.

El choque parecía encarrilado para los soviéticos. En apenas unos minutos lograron una abrirse ventaja gracias a las dianas de Ivanov (doblete) y Chislenko, y controlaban con autoridad el desarrollo del encuentro. Aunque Colombia consiguió reducir diferencias antes del descanso por intermedio de Germán 'Cuca' Aceros, dando ya cuenta de cierta vulnerabilidad para la 'Araña Negra'.

Y todo cambió al inicio de la segunda mitad, aunque no sin antes recibir el 1-4, obra de Ponedelnik. Marcos Coll se dispuso a lanzar un saque de esquina desde el costado izquierdo. El balón salió con efecto hacia el área, pero terminó sorprendiendo a todos los presentes. La trayectoria fue cerrándose hasta colarse directamente en la portería defendida por Yashin sin que ningún futbolista llegara a tocarlo, fruto de una desconcentración que provocó incluso los reclamos del muro de Moscú a su zaga.

El feudo de Arica estalló de emoción. Muy recordada es en Colombia la narración de Gabriel Muñoz López, cronista cafetero de la época que viajó para llevar a oídos de sus compatriotas una gesta que se antoja memorable para la memoria de su balompié.

El equipo colombiano encontró nuevas energías y comenzó a creer en la remontada. Poco después llegó otro gol que redujo aún más la diferencia gracias al actuar goleador de 'Toño' Rada y, cuando el encuentro se acercaba a su final, una nueva diana -de Marino Klinger- permitió establecer el definitivo 4-4. El empate fue celebrado como una auténtica hazaña y se convirtió en uno de los resultados más recordados de la historia del fútbol colombiano.

Décadas más tarde, el propio Marcos Coll recordaría aquel momento en declaraciones recogidas por la FIFA. “Hubo un enorme rugido porque marqué un gol contra el hombre que era el mejor portero del mundo en ese momento”, explicó en una entrevista concedida en 2014. También destacó el impacto que tuvo aquella acción en su país: “Fue un gran incentivo para mi país. Fue una locura”.

Curiosamente, el exfutbolista reconoció que su intención inicial no era marcar directamente desde el córner. Según relató, buscaba aprovechar la fortaleza de sus compañeros de cabeza, con nombres como Héctor González o Óscar López esperando en el área. Sin embargo, la combinación del efecto, las condiciones meteorológicas y la sorpresa acabó provocando una trayectoria imposible de detener para el guardameta soviético.

Con el paso de los años, Marcos Coll recibió el apodo de "El Olímpico", una referencia inevitable a la acción que lo convirtió en una figura histórica. Falleció en 2017 a los 81 años, pero su nombre sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria del fútbol mundial.