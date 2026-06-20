La lesión de Raphinha empaña la rehabilitación de Brasil ante Haití

Brasil pagó un precio muy alto en su primer triunfo en el Mundial 2026. Cumplió el guion establecido y superó a la voluntariosa Haití por 3-0. Una goleada que le permite terminar la segunda jornada como líder del Grupo C, por la diferencia de goles con Marruecos. La alegría por un triunfo contundente, sin embargo, quedó manchada por la lesión de Raphinha.

El '11', que estaba siendo el mejor de la Seleção, sintió unas molestias y tuvo que dejar el terreno de juego en el minuto 38, cuando los suyos ganaban ya por 2-0. Su futuro en el torneo queda en el aire.

Raphinha, un extremo que ataca los espacios

A diferencia de la Argentina de Leo Messi o la Francia de Mbappé, el equipo de Ancelotti no está para salir a agobiar a nadie a través de la exuberancia ni el poder de intimidación. Ni tan siquiera a Haití, una de las selecciones más débiles del Mundial. Por eso, optó por masticar el encuentro y crecer a través del orden y el control.

Dominaban la posesión los brasileños, que cadenciaban el juego en la zona ancha e intentaban acelerar en el último tercio, donde atacaban bien los espacios.

Y si hay un jugador que destaca en esta faceta es, claro, Raphinha. En esta ocasión, Carletto se dejó de probaturas tácticas y colocó al blaugrana de extremo derecho. Brasil lo buscó principalmente a través de Bruno Guimarães, que, tal y como ocurrió en el estreno, era el canarinho que jugaba con más consistencia y lucidez.

El volante del Newcastle habilitó dos veces a Rapha, que llegó a marcar en una de ellas, pero en ambas estaba en fuera de juego.

Raphinha estaba haciendo un partidazo hasta que se lesionó / David Toro

La Canarinha sabía cuál era el camino a seguir. Y, en una acción de Vinícius Jr., su lanzamiento no fue bien atajado por el cancerbero Placide y, tras un rebote, Matheus Cunha hizo lo que se le pide a un '9' e introdujo el balón en la portería (1-0, min. 23). Como dice el tópico, no hay gol feo.

Y el excolchonero sintió que había llegado su momento. Brasil continuó aplicando su libreto táctico. Lucas Paquetá apretó y recuperó un balón en el centro del campo, pasó rápido para Vinícius, que, con espacio, habilitó a un Matheus Cunha crecido, quien se sacó un tremendo zurdazo. Remató con el corazón y la pelota se intrudjo por el ángulo corto (2-0, min. 36). Este sí que fue un tánto plástico.

La Seleção ya había encontrado a su delantero centro para el torneo. Ante Marruecos (1-1), Ancelotti apostó por Igor Thiago, que fue un fiasco.Esta vez ni tuvo minutos. Todo Brasil, al unísono, exigió la presencia de Endrick, pero el italiano no dio el brazo a torcer de primeras. Empoderó a Matheus Cunha, un jugador muy de su agrado, y este respondió con un doblete con el que cerró el debate.

No tiene la calidad de Evaristo, ni de Jairzinho, ni de Tostão, ni de Romário, Bebeto o incluso Luis Fabiano, pero es el '9' con el que Brasil afrontará lo que le queda de Mundial. Esta es la dura y cruda realidad de la Seleção en este 2026.

Raphinha, perseguido por las lesiones

La Canarinha sonrió... pero por muy poco. Raphinha sintió unas molestias, avisó al banquillo durante la pausa de hidratación. Rayan ya había empezado a calentar. Y se confirmó lo peor. Lo intentó, pero, al momento, pidió que el partido se interrumpiera. Algo se había roto. Consolado por sus compañeros y acompañado por el médico Rodrigo Lasmar, se retiró andando, sin cojear y con un semblante muy serio. Un mazazo.

Carlo Ancelotti consola a Raphinha cuando el blaugrana se retiró lesionado / SHAWN THEW

Con o sin Rapha, el show debía continuar. Y Vinícius otra vez con mucho cambo libre por delante, sacó máximo provecho de una asistencia de Paquetá para colocar el 3-0 en el añadido. El extremo del Madrid, que ya había marcado en el primer encuentro, había participado en los tres tantos canarinhos.

Por fin jugó Endrick

Para desesperación de Ancelotti, Brasil afrontó el segundo tiempo con exceso de conformismo y la sensación de que el trabajo ya estaba hecho. Medía los esfuerzos y no aprovechaba los espacios que concedía Haití, que fue a buscar un tanto que le diera algo de esperanza.

El choque bajó mucho de revoluciones. Carletto, esta vez sí, leyó bien lo que pedía el partido y dio entrada a dos jugadores ofensivos que salieron con muchísimo apetito: Gabriel Martinelli por Paquetá y Endrick para dar descanso a Matheus Cunha.

Endrick tuvo sus primeros minutos en el Mundial 2026 / Sebastiao Moreira

Y la 'dupla' casi convirtió el triunfo en goleada: el extremo del Arsenal estampó un trallazo en el larguero y el delantero del Madrid marcó, habilitado por Rayan, pero estaba en fuera de juego. Aprovecharon sus minutos, pero no hicieron el 'up' suficiente para ser ascendidos a titulares, seguirán siendo una opción de relevo ante Escocia, cuando Brasil buscará un segundo triunfo que le permita terminar en primera posición.

Brasil cumplió burocráticamente. Difícilmente ofrecerá alguna obra de arte. Su plan es, como dijo Ancelotti, ser resiliente y crecer ante la adversidad.