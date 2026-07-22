"Les tendrían que meter un año a Paredes y Molina"

El encuentro entre España y Argentina dejó mucho que desearen lo que respecta al comportamiento. Sin deportividad ni juego limpio así fue el partido de la 'Albiceleste'. Sus actitudes, completamente fuera de lugar, provocaron un gran revuelo mediático.

Los que habían sido los reyes del mundo en el pasado Mundial llevaron al límite prácticamente todas las acciones, cometiendo faltas muy duras y viendo una expulsión más que merecida antes de la prórroga, la de Enzo Fernández.

Lejos de bajar la intensidad, Argentina siguió por el mismo camino durante el tiempo extra, donde Ferran Torres marcó un gol que ya es historia del fútbol español. Tras el pitido final, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico perdieron los papeles.

Desde Nahuel Molina, que propinó un puñetazo al capitán español, hasta Leandro Paredes, que zarandeó a Gavi y provocó un altercado tras el encuentro también con Eric García. Enzo Fernández fue uno de los protagonistas, después de haber sido amonestado en el minuto 82 por protestar y, posteriormente, expulsado por la durísima entrada que hizo 'volar' a Cubarsí.

La FIFA muy criticada

La organización de la cita mundialista ha sido duramente criticada por no haber aplicado medidas acordes con la gravedad de las acciones protagonizadas por los argentinos. Ni los futbolistas ni la prensa han tardado en pronunciarse al respecto.

Ese ha sido el caso de Dietmar Hamann. El exfutbolista internacional alemán se mostró muy contundente con la selección argentina: "Los suspendería a ambos durante un año y luego les dejaría decidir si quieren volver. Pero este tipo de comportamiento es inaceptable", sentenció el excentrocampista de 52 años en Sky Sport Austria.

Aunque, en el caso del jugador del FC Barcelona, Gavi se mostró mucho más indulgente con lo sucedido: "No creo que tengan que ser suspendidos. Hay una parte del fútbol que es un poco más violenta".

Además de pedir una sanción de un año, Hamann reiteró que las actitudes tanto de Molina como de Paredes deben ser castigadas con contundencia: "Esto debe ser castigado y no deben ser demasiado indulgentes. Yo los suspendería a ambos durante 12 meses", señaló.

Estas actitudes por parte de la 'Albiceleste' han empañado el Mundial realizado por el combinado argentino y también el que ha sido el último partido de Lionel Messi como internacional. Hamann concluyó con una dura reflexión: "Han destruido gran parte de la buena voluntad que habían ganado, en gran medida gracias a Messi, por supuesto".

La situación alcanzó tal magnitud que Sky Sports ha asegurado que la FIFA analizará todo lo sucedido con el comportamiento de varios jugadores argentinos. Ahora queda por saber qué decisión tomará el organismo y cuáles serán las consecuencias de sus actos.