Leonardo Balerdi, baja de última hora en la Argentina de Leo Messi

Argentina disputa esta madrugada su penúltimo amistoso de preparación para el Mundial. El combinado dirigido por Lionel Scaloni, que se enfrenta esta madrugada a Honduras y el miércoles a Islandia, debutará en la Copa del Mundo el 17 de junio ante Argelia. Y lo hará sin Leonardo Balerdi, baja de última hora.

El defensor del Olympique de Marsella arrastraba molestias ya en el tramo final de temporada con el cuadro francés, pero Scaloni confiaba en su pronta recuperación cuando todavía restan 11 días para que Argentina dispute su primera jornada de la fase de grupos.

Sin embargo, este viernes se encendieron todas las alarmas en la Albiceleste cuando Balerdi se retiraba del entrenamiento en el Ellis Field (College Station) con molestias musculares. Las malas noticias terminaron de confirmarse este mismo sábado, cuando la AFA anunció la baja definitiva del central de cara al Mundial.

"El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", informó la Federación de Argentina en su comunicado en redes sociales.

Scaloni tiene claro el rol de Messi en su equipo / EFE

Todos los focos apuntan ahora al seleccionador, que deberá decidir al sustituto para completar la defensa argentina, que forman Romero, Otamendi, Tagliafico, Montiel, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Medina. "Si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido, tenemos tiempo de poder cambiar", dijo hace unos días Scaloni, sabedor de que podrían existir contratiempos en la convocatoria.

Los posibles sustitutos

En ese sentido, más allá de la ausencia de Leonardo Balerdi, se entrenan al margen tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel y Nico Paz. Por otro costado, siguen en proceso de recuperación Emiliano 'Dibu' Martínez, Julián Álvarez y el propio Leo Messi, por lo que Scaloni decidió no arriesgar y dar de baja al central del Marsella tras su recaída.

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino, su sustituto no será definido al menos hasta después del amistoso que Argentina disputa esta misma madrugada ante el combinado de Honduras en Kyle Field, en Texas, Estados Unidos.

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El nombre del convocado, eso sí, deberá salir de la prelista de 55 futbolistas que fue presentada a la FIFA a principios de mayo. En dicha lista, aparecían como defensores, además de los ya convocados, Marcos Senesi (Bournemouth), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Germán Pezzella (River Plate), Zaid Romero (Getafe) y Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).