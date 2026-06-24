Leo Messi se pronuncia sobre la posibilidad de jugar el Mundial de 2030: "Mientras pueda seguir dando lo mejor de mí, seguiré jugando"

Leo Messi cumple hoy 39 años. Lo hace tras marcar cinco goles en dos partidos en lo que va de Mundial y tras dos actuaciones que demuestran que su vigencia en la élite es aún mayor de lo que muchos esperaban. La edad es solo un número y su talento se empeña en demostrarlo día tras día. El hat-trick a Argelia y el doblete a Austria así lo demuestran. Con 18 dianas, es el máximo goleador de la historia de la competición.

La excitación con el astro rosarino es tal que muchos fans, ansiosos, ya piensan en el Mundial de 2030 y en si será capaz de hacer historia y convertirse en el jugador con más Copas del Mundo disputadas. Con la de 2026, el jugador del Inter Miami colecciona seis. Se dice pronto.

Contra Jordania quiere jugar. Y lo hará, para intentar completar el pleno de triunfos de la Albiceleste en la fase de grupos y, de paso, aumentar aún más su registro de tantos en el torneo. Si las había, ya no queda ninguna duda de que es completamente capaz de seguir liderando a una de las selecciones más imponentes del planeta.

Lionel Messi, la gran figura del Mundial, impone nuevas marcas a cada partido de Argentina. / EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

Entonces llegó la pregunta del millón. “¿Seguirás jugando por unos años más?”, le preguntan en la zona mixta. “Sí, sí... Continuaré por un tiempo, mientras pueda seguir dando lo mejor de mí, me sienta físicamente bien y pueda seguir compitiendo y ayudando a mis compañeros de equipo... Seguiré jugando”, aseguró un Messi que tiene contrato hasta 2028 con el Inter Miami. Es decir, hasta los 41 años.

Pero la pregunta no iba en ese sentido. “No, no... ¡Queremos decir hasta verte en la próxima Copa del Mundo!”, rectifican. “No lo sé, la verdad es que no pienso en eso ahora, lo veo un poco lejos... Pero, como dije, vivo día a día y me enfoco en el presente”, cierra Messi.

Ni lo confirma ni lo descarta. Pero aquí sí que podemos tirar de hemeroteca. En septiembre de 2023, Messi aseguraba que “no pienso en el Mundial de 2026 porque está lejos, pero sí pienso en la Copa América”. Casi tres años después, brilla como el máximo goleador de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

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El rosarino, lógico, ve lejos el Mundial de 2030. Tendría 43 años. Pero quién sabe. Sería el séptimo Mundial. También veía lejos el de 2026 y mírenlo. Aquí está, deleitando, como siempre, a los que hemos tenido la suerte de ser coetáneos de su leyenda. De momento, que siga “sin pensar”, pero haciéndonos disfrutar como niños cada vez que pisa el césped. 2030 ya se verá. Por el momento, eso sí, su fútbol dice que se apunta a la fiesta.