Leo Messi, a por los octavos en casa

El campeón del mundo regresa al escenario de su Copa América de 2024 con dos certezas absolutas en el ataque. La primera y más importante es Leo Messi. Tras empezar como suplente en el último compromiso de la fase de grupos, el '10' volverá sin ninguna duda al once titular, y lo hará sintiéndose plenamente en casa. El astro del Inter Miami jugará ante su gente, en la ciudad donde vive y en el estadio que pisa cada fin de semana en la MLS, convirtiendo el feudo de Florida en el epicentro del torneo.

La segunda certeza en el esquema de Scaloni es su acompañante en la punta de ataque: Lautaro Martínez ha ganado la partida a Julián Álvarez. El "Toro", que logró quitarse la espina clavada con su primer gol mundialista ante Jordania, llega lanzado a la cita. En la otra cara de la moneda, la "Araña" arrastra un molesto esguince de tobillo desde la previa y acumula una racha negativa de 143 minutos sin ver puerta ni aportar una asistencia.

De sorpresa a milagro histórico

Enfrente estará la debutante Cabo Verde, que quiere convertir lo que ya es una sorpresa mayúscula en una gesta de proporciones bíblicas para colarse en unos octavos de final impensables. El conjunto africano llega a esta cita completamente invicto tras sumar tres empates de muchísimo mérito ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudí (0-0). La gran cenicienta del Mundial sueña despierta con tumbar al vigente campeón en su primera eliminatoria directa. Utopía o no, la realidad es que ya nadie se ríe de ellos; han alcanzado los dieciseisavos por méritos propios y sin depender de carambolas ajenas.

El desembarco de la marea albiceleste

La expectación en la ciudad es absoluta. Se espera que en las próximas horas lleguen a Miami cerca de 50.000 aficionados argentinos sin entrada, una auténtica locura que Scaloni valora como un factor diferencial y un aliento vital para sus futbolistas, asegurando que "Cada vez que ven a la gente es un impulso y una motivación extra".

El seleccionador de la albiceleste también quiso poner el foco en el factor climático y el exigente horario del encuentro, recordando las diferencias respecto a torneos anteriores: "Jugamos en Miami en la Copa América y fue de noche, ante Cabo Verde es a las seis de la tarde".

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Por último, el técnico de la campeona del mundo quiso restar trascendencia al debate sobre la enorme dependencia que tiene el bloque de los goles del capitán del Inter Miami, zanjando la cuestión de manera contundente: "Mientras ganemos y nos vaya bien, lo importante es que creemos las situaciones y además él es el delantero del equipo".