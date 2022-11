Leo Messi marca su primer gol en el Mundial de penalti

El colegiado Slavko Vincic señaló los once metros a instancias del VAR Messi tardó diez minutos en presentarse en la citas mundialista de Qatar

Leo Messi solo tardó diez minutos en presentarse en el Mundial de Qatar, los que pasaron desde que el colegiado Vincic, a instancias del VAR, señaló el punto de penalti por un agarrón sobre Paredes. El capitán de Argentina no falló y, engañando al portero, anotó el primer gol de la albiceleste en Doha.

Argentina empezó pronto a demostrar que es una de las grandes favoritas a llevarse el Mundial. Y lo hizo, como no podía ser de otra manera, de la mano de Leo Messi. El '10' no desaprovechó la oportunidad de adelantar a los de Scaloni desde los once metros. Van Boekel, desde el VAR, avisó a Slavko Vincic, colegiado principal, de un agarrón sobre Paredes. Tras revisar las imágenes, el árbitro esloveno no dudó en mirar hacia el punto de penalti y todas las miradas se dirigieron a Leo Messi, que agarró el balón y lo plantó con la misma tranquilidad con la que, al cabo de unos instantes, engañó a Khalil Al Owais para enviar suave y a la derecha del portero el balón al fondo de la red. La grada del estadio Lusail, mayoritariamente albiceleste, lo celebró a lo grande.

Lo cierto es que Al Owais ya había evitado minutos antes el primer gol de Leo Messi, que estaba en todas. El capitán argentino, tras una serie de rebotes dentro del área, probó al meta saudita con un disparo de rosca que se encontró con el rechace del guardameta. El '10' de Argentina arranca la que, según él mismo, "es mi última oportunidad" de ganar un Mundial a lo grande. De hecho, a los 22 minutos, logró el doblete en una contra, aunque fue anulado por fuera de juego.