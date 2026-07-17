Leo Messi-Lamine Yamal: la final que nació hace diecinueve años

Si esto fuera una novela, ni siquiera habría llegado a ver la luz porque no existe editorial en el mundo que hubiera atrevido a apostar por una historia tan fantasiosa como inverosímil, casi rocambolesca. Sin embargo, esto es fútbol, un deporte que convierte en realidad lo imposible. Leo Messi y Lamine Yamal se enfrentarán el domingo en la final del Mundial. El primero, el mejor futbolista de todos los tiempos, nacido en Buenos Aires y crecido en La Masia; el segundo, también hecho en el Barça, aspira al trono del argentino. Los dos se conocieron por primera vez a finales de 2007, siendo el hoy ‘10’ blaugrana un bebé, en la ya icónica fotografía realizada por Joan Monfort para un calendario solidario de SPORT y Unicef. A lo extraordinario que ya es ver a ambos en la elite del fútbol habrá que añadir ahora un duelo directo en el mejor escenario posible. Los milagros, en fútbol, existen.

“He crecido un poquillo… y Leo también”, comentaba Lamine Yamal ante la imagen de la bañera tras clasificarse para la final de Nueva York. ¿La final contra Argentina? “Ojalá que sí”, acababa en DAZN. Deseo concedido. Argentina y España lucharán por levantar el trofeo de un Mundial que vivirá, como si el título no bastara, una batalla generacional única y, seguramente, irrepetible.

Leo Messi, genio del fútbol / RONALD WITTEK

Sin quererlo, pero de forma absolutamente protagonista, Leo Messi y Lamine han situado al Barça y, por supuesto, a la joya de la corona de su proyecto, La Masia, en el centro del planeta fútbol porque serán millones de personas las que estarán pendientes de un España-Argentina convertido ya, incluso antes de que ruede el balón, en uno de los momentos más trascendentes de la historia del fútbol, pase lo que pase.

Lamine Yamal, ante Francia / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Leo Messi llega a su tercera final de Mundial tras haber participado en seis torneos y habiendo ganado la última edición, Qatar 2022. Lo hace, además, como el máximo goleador histórico, con un total de 21 tantos, ocho de ellos este verano. También es el máximo asistente, con doce pases de gol tras los dos que sumó ante Inglaterra. Las estadísticas, sin embargo, solo ayudan a explicar en parte la grandeza de la figura del capitán de la albiceleste, que ya solo compite consigo mismo y cuyo nombre solo puede relacionarse con leyendas como Pelé, Maradona o Cruyff.

Pelé celebró así el Mundial de 1970 / Archivo

Al otro lado del terreno de juego estará Lamine Yamal y sus recién cumplidos diecinueve años jugando su primera final del Mundial en el que es su primer Mundial. Una precocidad que ni siquiera el ‘10’ de Argentina llegó a exhibir a su edad. Además, el de Mataró llega a Nueva York como campeón de Europa con la selección española y líder futbolístico tanto en el Barça como en el equipo dirigido por Luis de la Fuente. “Su mejor partido aún está por llegar”, dijo el técnico antes de las semifinales. Le queda la final tras haber participado con un gol y una asistencia en el camino hacia la final. Es cierto que quizá no se haya visto la mejor versión del delantero, tanto como que arrancó saliendo de una lesión muscular.

Iniesta, autor del gol en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 / EFE

Messi, a sus 39 años, puede cerrar una carrera irrepetible ganando su segundo Mundial, ambos consecutivos, cerrando, si es que a alguien aún le genera alguna duda, el debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Solo Pelé tendría más tras ganar los de Suecia 1958, Chile 1962 y Mexico 1970. Con dos aparecen Meazza, Ronaldo, Cafú y Passarella. Por su parte, Lamine puede bordar la segunda estrella a la camiseta de la selección española, que, de hecho, jugará su segunda final tras la ganada en 2010, su única victoria en la Copa del Mundo, hace ya dieciséis años. Cuando aún sigue en edad juvenil, uniría su nombre al de leyendas como Puyol, Busquets, Xavi, David Villa o Andrés Iniesta. Entraría, de lleno, en un selecto grupo al que solo pertenecen unos cuantos elegidos.

Lamine Yamal y Leo Messi, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / SPORT

El España-Argentina no será solo un Messi-Lamine, pero sin duda este duelo generacional convierte la final en mucho más especial de lo que ya sería por sí sola. Se trata de algo mucho más grande porque servirá para poner la guinda a la historia más bella jamás contada sobre un terreno de juego con Leo como gran protagonista, que se despedirá del Mundial en una final o, por el contrario, dibujará el relevo inevitable entre el pasado y el futuro. En cualquiera de los dos casos, la imagen de estos dos futbolistas sobre el césped del MetLife Stadium cuando acabe el duelo será la única que podrá competir con la que hace diecinueve años dibujó con su cámara Joan Monfort.