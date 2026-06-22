Leo Messi es humano y falla un penalti contra Austria que podría haber sido histórico

No lo pareció en su primer partido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero Leo Messi es humano. El astro rosarino, que marcó un hat-trick contra Algeria, tuvo una gran oportunidad para marcar su cuarto gol en la competición en los primeros compases del segundo partido de Argentina, contra Austria, pero falló el penalti provocado por Lautaro Martínez.

Antes de los 10 minutos de juego del Argentina-Austria, Messi tuvo una ocasión inmejorable para superar a Miroslav Klose y convertirse, con 17 goles, en el máximo realizador de la historia de los Mundiales en solitario, pero su disparo desde los once metros no encontró portería. Algo dubitativo en la carrera, el '10' fue incapaz de batir a un Schlager que, aunque no tuvo que intervenir, le adivinó las intenciones.

El claro penalti sobre Lautaro no fue señalado directamente por el colegiado del encuentro, Amin Mohamed, sino que requirió la intervención del VAR. El contacto sobre el delantero del Inter de Milán era indiscutible y el árbitro corrigió su decisión.

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Tercer Mundial seguido para Leo Messi fallando un penalti. Erró un lanzamiento en Rusia 2018 ante Islandia y en Qatar 2022 frente a Polonia, pero si algo ha demostrado a lo largo de su excelsa carrera el mejor futbolista de todos los tiempos, especialmente en la última edición de la Copa del Mundo, es que este fallo no le afectará.