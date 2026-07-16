Leo Messi, a por otro hito histórico: Ganar el 'MVP' del Mundial por tercera vez

Lionel Andrés Messi Cuccittini se enfrentó por primera vez en su carrera a la Selección de Inglaterra. Además, lo hizo en unas semifinales del Mundial, por lo que el escenario para la hinchada argentina, enemistada para el resto de la eternidad con los ingleses, no podía ser mejor. Durante el encuentro, cuando su país se encontraba al borde de la eliminación, se echó el equipo a la espalda y con dos asistencias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez lideró la remontada para clasificarse a la gran final de la Copa del Mundo ante España.

"Si hubiésemos perdido contra Inglaterra, hubiera salido gente a decir alguna boludez y no les dimos la chance. Nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos y había que ganarlo", declaró el mejor jugador de todos los tiempos tras el intenso enfrentamiento.

No era para menos; además de dejar en el camino a los 'Three Lions' y volver a lograr el 'MVP' del partido por quinta vez en la presente edición, el astro argentino elevó sus registros hasta los ocho goles y las cuatro asistencias, lo que le convierte en el máximo goleador del torneo, empatado con Mbappé, y el segundo máximo asistidor, solo por detrás de Olise. Estas estadísticas, más allá de agrandar su leyenda en la máxima competición internacional todavía más, pues es el máximo goleador y máximo asistente de la historia de la competición, le aseguran con casi total seguridad el Balón de Oro del Mundial, independientemente del resultado de la final.

Messi y Bellingham discuten durante el Inglaterra-Argentina / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El único con dos 'MVP' del torneo

Si bien por todos es sabida la poca importancia que Leo da a este tipo de distinciones individuales en comparación con lo que supondría para todo el pueblo argentino ganar la cuarta estrella y proclamarse bicampeón del mundo, es indudable que ganar el 'MVP' del Mundial le otorgaría aún más prestigio a una carrera inigualable. El Balón de Oro del Mundial se entrega desde 1982 y ha sido conseguido por leyendas como Maradona, Romario, Modric, Ronaldo o Zidane. Sin embargo, en 44 años solo un futbolista ha sido capaz de ganarlo dos veces: Leo Messi, quien tiene a tiro conseguirlo por tercera ocasión.

Incluso, por si no fuera suficiente, el '10' de Argentina lidera actualmente la lucha por la Bota de Oro, distinción que hasta el momento se le ha resistido en su carrera y que podría ganar por primera vez. Con ocho goles, los mismos que Mbappé, se encuentra en primer puesto al llevar cuatro asistencias por tres del francés, a falta de un partido para cada uno, pues el jugador del Real Madrid jugará el tercer y cuarto puesto y el del Inter Miami la gran final.