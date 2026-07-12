Leo Messi estalla de felicidad "para tener una semana más tranquila"

Leo Messi no escondió su alegría tras el pase de Argentina a las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste sufrió más de lo esperado ante Suiza y necesitó la prórroga para sellar el billete con un 3-1 final en Kansas City, pero el capitán salió del campo con una sonrisa de oreja a oreja.

"Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro", declaró el rosarino al término del encuentro, consciente de que su selección había superado una de las pruebas más exigentes del torneo.

Sus compañeros se suman a la causa

Esta vez Messi no marcó, pero dejó su sello igualmente: el gol que abrió el marcador, un cabezazo de Alexis Mac Allister en el minuto 10, nació de un córner botado por el capitán. El rosarino, que lidera la tabla de goleadores del torneo con 8 tantos, vio cómo sus compañeros dieron un paso al frente en la noche más dura.

Porque el partido se complicó. Dan Ndoye empató para Suiza en el 67 con un remate desde un ángulo imposible, y ni siquiera la expulsión de Breel Embolo en el 72, con segunda amarilla por simulación tras revisión del VAR, desatascó el encuentro en los 90 minutos. Hubo que esperar a la segunda parte de la prórroga para que apareciera la pólvora argentina: Julián Álvarez batió a Kobel con un derechazo desde fuera del área en el 112 y Lautaro Martínez sentenció en el tramo final. Goles repartidos, plantilla entera enchufada: la mejor noticia para Scaloni de cara a lo que viene.

Un rival que no sorprendió

La resistencia helvética no pilló desprevenido al capitán argentino. "Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad", reconoció Messi, que valoró especialmente el momento en el que llega la clasificación: "Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene".

Ese "lo que viene" tiene nombre y apellidos: Inglaterra, el próximo miércoles en Atlanta, con una plaza en la final del Mundial en juego. Los ingleses eliminaron a Noruega (2-1) con un doblete de Jude Bellingham.

Una semifinal inédita

El duelo será especial por partida doble para Messi. Por un lado, disputará la tercera semifinal mundialista de su carrera, tras las de Brasil 2014 y Qatar 2022, ambas con final feliz. Por otro, se medirá por primera vez a Inglaterra, una selección a la que nunca se ha enfrentado, ni en partidos oficiales ni en amistosos.

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Además, Argentina llega a la cita con pleno de victorias: cinco triunfos en cinco partidos, aunque las tres últimas eliminatorias han exigido sufrimiento máximo. A sus 39 años, el capitán sigue haciendo historia y está a solo un paso de pelear por su segunda Copa del Mundo consecutiva.