Leo Messi emociona con un doblete en su despedida oficial en el Monumental

En su último partido oficial en territorio argentino, Leo Messi emocionó al Monumental firmando un doblete que, junto al gol de Lautaro Martínez, selló el triunfo por 3-0 de Argentina ante Venezuela en la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas. Mientras la 'Albiceleste' certificó su liderato indiscutible con 38 puntos en 17 partidos, la 'Vinotinto' únicamente puede aspirara ya a disputar la repesca para el Mundial 2026.

Venezuela sigue en la séptima posición con 18 puntos gracias al triunfo por 3-0 de Colombia, que selló su clasificación sobre Bolivia, que buscará en la última fecha arrebatarle a la Vinotinto su lugar en la repesca.

Entregados a Leo Messi

La Albiceleste avisó muy pronto gracias a una combinación entre Messi y Mastantuono en el tercer minuto de juego que finalizó en un peligroso remate de Julián Álvarez. Mastantuono alternó las bandas con Thiago Almada, mientras Messi se movía por todo el frente de ataque y Julián Álvarez se mantenía en punta.

Las combinaciones entre el ataque argentino tuvieron su primer premio en el minuto 39. Tras recuperar el balón en el centro del campo, Leandro Paredes lanzó un preciso pase para Álvarez que, ante la salida de Romo, cedió a Messi la oportunidad de definir ante una portería vacía ante la locura de las gradas que desde antes de arrancar el duelo ya habían emocionado al genio de Rosario con sus continuos cánticos y ovaciones.

Más espacios para Argentina

La segunda mitad mostró a una Venezuela más ofensiva, pero que no logró generar ocasiones de gol mientras que dejó más espacios en defensa pese a los ingresos de Yeferson Soteldo y Josef Martínez.

La primera ocasión clara del segundo tiempo la tuvo Messi en el minuto 60 cuando, tras un rebote en el área, quedó mano a mano con el portero, que detuvo con el cuerpo un remate a corta distancia.

Poco después, Leo asistió a Nicolás González, que había sustituido a Mastantuono, pero tampoco logró vencer a Romo, y luego Almada desperdició una ocasión inmejorable dentro del área chica.

Asistencia, doblete y 'Pichichi'

En el minuto 75, Messi apeló a su experiencia y picardía para originar el segundo tanto. El rosarino jugó rápido un tiro libre que tomó desprevenida a la defensa rival y permitió a Nicolás González centrar cómodamente un balón que fue cabeceado a la red por Lautaro Martínez ante una débil resistencia del arquero venezolano.

Cuatro minutos después, Rodrigo de Paul filtró un pase milimétrico a Thiago Almada que, al igual que Álvarez en el primer tiempo, cedió con galantería a Messi un balón cómodo que ‘La Pulga’ convirtió en el 3-0 definitivo. Con este tanto, Messi sumó ocho goles en estas eliminatorias y se convirtió en su máximo anotador.

Tras el triunfo de este jueves, Argentina visitará el próximo martes 9 de septiembre a Ecuador por la última fecha de las eliminatorias, mientras que Venezuela chocará ese mismo día como visitante ante Colombia.

Ficha técnica

Argentina (3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina (m.80, Giuliano Simeone), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes (m.73, Exequiel Palacios), Rodrigo De Paul; Thiago Almada (m.80, Nicolás Paz), Franco Mastantuono (m.62, Nicolás González), Lionel Messi y, Julián Álvarez (m.73, Lautaro Martínez).

Venezuela (0): Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro (m.55, Yeferson Soteldo); Cristian Cásseres, Tomás Rincón (m.45, Jorge Yriarte); Eduard Bello, Jefferson Savarino (m.65, Leonardo Flores) y Salomón Rondón (m.55, Josef Martínez).

Goles: 1-0, m.39: Lionel Messi. 2-0, m.75: Lautaro Martínez. 3-0, m.79: Lionel Messi.

Árbitro: El chileno Piero Maza amonestó a Cásseres y Aramburu en Venezuela y a Romero en Argentina.

Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 jugado en el estadio Monumental, de Buenos Aires.