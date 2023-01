Leo Messi sabe que Diego "desde arriba estaba empujando"

Al astro argentino le hubiera gustado que Maradona le hubiese entregado la Copa "Por lo menos que vea todo esto. Con todo lo que él amaba a la Selección"

A Leo Messi le hubiera gustado haber tenido a 'Diego' bien cerca. Se trataba de, quizá, el momento más importante, o al menos el más ansiado, de su carrera, y Maradona no pudo presenciarlo. En su primera entrevista tras haber logrado la estrella, también ha querido dedicar unas palabras sobre uno de los futbolistas de la historia.

"Me hubiese gustado que Diego me entregue la copa. Pero sino por lo menos que vea todo esto, a la Argentina campeón del mundo, con todo lo que él amaba a la Selección y deseaba que pasen estas cosas. Hubiese sido muy linda esa foto también, expresa el astro argentino.

Sin embargo, no duda que "desde arriba estaba empujando". Tanto él como sus compañeros notaron el apoyo de sus seres queridos y también de aquellos que lo hacen "desde arriba".

El éxito de 'Muchachos'

"La canción fue un boom para todo el mundo. Es muy buena. Antes del Mundial dije que me gustaba mucho esa canción, pero todavía no se había hecho tan viral. Poco a poco la gente la fue cantando más, se hizo sentir. En el Mundial todo el mundo estaba con ese canto, no solo los argentinos. Es un ritmo y una letra que contagia".

Sin duda alguna, los hinchas argentinos no paraban de cantarla. Se trataba de una canción especial que sirvió para alentar a todo un país que deseaba "ganar la tercera" y volver a "ser campeón mundial” y que terminó lográndolo.