Leo Messi, sobre su beso a la copa del Mundial: "La vi ahí y no podía no hacer lo que hice"

Leo concedió su primera entrevista como campeón del mundo poco más de un mes después de conquistar Qatar con Argentina "Lo necesitaba", dijo Messi sobre su beso al trofeo del campeonato

Leo Messi concedió su primera entrevista como campeón del mundo poco más de un mes después de conquistar la Copa en Qatar con Argentina. El legendario jugador habló sobre todo lo que vivió en el Mundial, de sus diferentes episodios y momentos más emblemáticos. En la memoria de todos está presente la imagen de Leo besando el trofeo después de tumbar a Francia en penaltis. Sobre ese momento Messi también tuvo palabras: "Lo necesitaba".

"La Copa me llamaba, me decía: 'ya está, vení y agarrame que ahora sí me podés tocar'", añadió Leo sobre su beso al trofeo del Mundial. El argentino hace alusión a otra foto famosa suya en Brasil 2014 cuando pasó al lado de la copa que en ese momento levantó Alemania. No la pudo levantar en ese entonces, pero la espera valió la pena para el ex del Barça. "La vi ahí y no podía no hacer lo que hice", agregó el jugador en una entrevista hecha en París con Andy Kusnetzoff.

En la Copa del Mundo de 2022 Messi fue una pieza clave de la Argentina campeona del mundo. Como capitán del equipo, Leo se encargó de guiar a 'la Albiceleste' a la consecución de su tercera estrella. Además, el astro argentino fue nombrado mejor jugador del torneo, además de acabar como segundo máximo goleador, solo por detrás de Mbappé. "La veía ahí que brillaba (la copa), que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado", puntualizó Messi sobre ese momento tan importante para su carrera.