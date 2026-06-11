"Leo lo ha cambiado todo": el ‘efecto Messi’ que ha transformado Miami ante la llegada del Mundial

Miami se prepara para recibir la Copa del Mundo de fútbol. Las máximas autoridades de la ciudad y del condado coinciden en el profundo impacto que ha tenido la presencia de Leo Messi en la comunidad y detallan las altas expectativas ante los siete partidos mundialistas que acogerá la región.

El "Efecto Messi" en la comunidad

"Tener a Messi jugando para nuestro equipo, el Inter de Miami, ha abierto las compuertas al fútbol en Miami", afirma de forma tajante la comisionada del Distrito 5 de Miami, Christine King. King destaca el cambio de mentalidad en una región donde este deporte tradicionalmente no tenía el arraigo que posee en el extranjero: "El fútbol no es tan grande en los EE. UU. como lo es en el exterior, pero es el deporte más grande del mundo, y traer a Messi aquí nos abrió los ojos a eso. Somos muy fans de Messi. Le apoyo a él, apoyo a Argentina, porque amamos a Messi aquí en Miami".

"Tenemos un estadio nuevo, para él y su equipo. Somos la capital del fútbol en los Estados Unidos"

Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ratifica este cambio radical en la ciudad al evaluar el impacto del crack argentino: "Ha cambiado, de verdad, todo". Según explica la mandataria, "tenemos un estadio nuevo para él y su equipo. Y somos la capital de fútbol en los Estados Unidos", argumentando que el crecimiento es constante gracias a la llegada de aficionados de diversos países que ya aprecian este deporte.

Leo Messi lideró el primer triunfo de Inter Miami en el NU Stadium / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Siete partidos y el "mundo mirando"

La Copa del Mundo es el próximo gran hito para la ciudad, que espera una enorme afluencia de visitantes. "Nosotros somos el mundo, de verdad, y todos vienen a ver nuestra ciudad, nuestro paraíso. Siete juegos y el mundo mirando", apunta la alcaldesa.

Para recibir a los aficionados, la ciudad tiene preparado un Fan Fest, un espacio que Levine Cava define con entusiasmo: "Aquí estamos con un Fan Fest, el mejor del mundo en mi opinión. Mira qué lindo, qué todo es. Música, baile y mirar los partidos en grande, en grande... ¡y todo gratis!".

Retorno económico para los pequeños negocios

Este volumen de visitantes implicará una fuerte inyección para la zona. "Vamos a estar reventando por las costuras en todos los mejores sentidos, y estamos felices por eso", reconoce la comisionada King.

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Ante esta situación, la representante del Distrito 5 pone el foco en que el beneficio sea compartido con el tejido empresarial local: "La inyección económica en nuestra comunidad, y que la FIFA y nuestro comité anfitrión sean sensibles para asegurarse de que los pequeños negocios también participen en este evento. Desde la ciudad de Miami, defiendo eso y estoy muy orgullosa de que sean buenos socios comunitarios".