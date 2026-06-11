MUNDIAL 2026
"Leo lo ha cambiado todo": el ‘efecto Messi’ que ha transformado Miami ante la llegada del Mundial
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y la comisionada del Distrito 5, Christine King, analizan el impacto del astro argentino y las expectativas de una sede que acogerá siete partidos con un Fan Fest gratuito
Miami se prepara para recibir la Copa del Mundo de fútbol. Las máximas autoridades de la ciudad y del condado coinciden en el profundo impacto que ha tenido la presencia de Leo Messi en la comunidad y detallan las altas expectativas ante los siete partidos mundialistas que acogerá la región.
El "Efecto Messi" en la comunidad
"Tener a Messi jugando para nuestro equipo, el Inter de Miami, ha abierto las compuertas al fútbol en Miami", afirma de forma tajante la comisionada del Distrito 5 de Miami, Christine King. King destaca el cambio de mentalidad en una región donde este deporte tradicionalmente no tenía el arraigo que posee en el extranjero: "El fútbol no es tan grande en los EE. UU. como lo es en el exterior, pero es el deporte más grande del mundo, y traer a Messi aquí nos abrió los ojos a eso. Somos muy fans de Messi. Le apoyo a él, apoyo a Argentina, porque amamos a Messi aquí en Miami".
"Tenemos un estadio nuevo, para él y su equipo. Somos la capital del fútbol en los Estados Unidos"
Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ratifica este cambio radical en la ciudad al evaluar el impacto del crack argentino: "Ha cambiado, de verdad, todo". Según explica la mandataria, "tenemos un estadio nuevo para él y su equipo. Y somos la capital de fútbol en los Estados Unidos", argumentando que el crecimiento es constante gracias a la llegada de aficionados de diversos países que ya aprecian este deporte.
Siete partidos y el "mundo mirando"
La Copa del Mundo es el próximo gran hito para la ciudad, que espera una enorme afluencia de visitantes. "Nosotros somos el mundo, de verdad, y todos vienen a ver nuestra ciudad, nuestro paraíso. Siete juegos y el mundo mirando", apunta la alcaldesa.
Para recibir a los aficionados, la ciudad tiene preparado un Fan Fest, un espacio que Levine Cava define con entusiasmo: "Aquí estamos con un Fan Fest, el mejor del mundo en mi opinión. Mira qué lindo, qué todo es. Música, baile y mirar los partidos en grande, en grande... ¡y todo gratis!".
Retorno económico para los pequeños negocios
Este volumen de visitantes implicará una fuerte inyección para la zona. "Vamos a estar reventando por las costuras en todos los mejores sentidos, y estamos felices por eso", reconoce la comisionada King.
Ante esta situación, la representante del Distrito 5 pone el foco en que el beneficio sea compartido con el tejido empresarial local: "La inyección económica en nuestra comunidad, y que la FIFA y nuestro comité anfitrión sean sensibles para asegurarse de que los pequeños negocios también participen en este evento. Desde la ciudad de Miami, defiendo eso y estoy muy orgullosa de que sean buenos socios comunitarios".
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