La lección de Cucurella al mundo: "A veces hay gente que te dice que no vales"

Marc Cucurella ya puede presumir de ser campeón del mundo. El lateral de la selección española consumó el mayor éxito de su carrera deportiva a los 27 años, después de imponerse a Argentina por 1-0 en la prórroga, en el MetLife Stadium de Rutherford, Nueva York/Nueva Jersey, tras un torneo en el que volvió a ser una de las piezas clave de Luis de la Fuente.

España, como en Johannesburgo en 2010, necesitó llegar hasta la prórroga para doblegar a la vigente campeona. Ferran Torres, con un gol en el minuto 106, se vistió de Andrés Iniesta para romper la igualdad y permitió a la Roja volver a levantar la Copa del Mundo 16 años después. Una conquista que puso el broche a casi 50 días de concentración y a un verano especialmente exigente para el grupo. También para Cucurella.

Marc Cucurella, durante el España-Argentina / EUP

El jugador de Alella ha sido uno de los grandes animadores del torneo. Del "me tatúo la cara de De la Fuente si ganamos el Mundial" al "si gano el Mundial, llamo a Luis al día siguiente, le digo que me retiro de la selección. Que no cuente conmigo nunca más. Que con una Eurocopa y un Mundial no se puede pedir nada más", unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo.

Esperemos que solo cumpla la primera promesa, porque España seguirá necesitando todo su talento. “¡Necesito pensar dónde me hago ahora el tatuaje de Luis de la Fuente! ¡Lo haré visible! Lo pensaré durante el vuelo de regreso a casa”, mencionaba sobre el tatuaje. Quién sabe si lo lucirá ya en la celebración.

Durante nuestra carrera, sobre todo en nuestra adolescencia y cuando somos pequeños, pues es duro y hay que tomar decisiones. A veces hay gente que te dice que no vales o que no llegarás Marc Cucurella — Internacional con España

Sea como fuere, Cucurella cae bien porque es un tipo cercano, simpático y honesto. Unos valores que volvió a transmitir tras proclamarse campeón del mundo. "Estoy muy orgulloso, muy contento. Al final no es fácil estar aquí. Durante nuestra carrera, sobre todo en nuestra adolescencia y cuando somos pequeños, pues es duro y hay que tomar decisiones. A veces hay gente que te dice que no vales o que no llegarás", señaló tras hacer historia.

El lateral español convirtió las críticas recibidas durante su trayectoria en una parte fundamental de su discurso. En lugar de responder con resentimiento, Cucurella agradeció incluso aquellas palabras que pusieron en duda su capacidad. Ya sucedió en la Eurocopa, donde acabó siendo fundamental. Para él, esas dificultades alimentaron sus ganas de no rendirse y le permitieron terminar celebrando el mayor título posible con la selección.

19 July 2026, US, East Rutherford: Spain's Marc Cucurella shoots on goal during the 2026 FIFA World Cup Final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa 19/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / EUP

"Por toda esa gente que te dice esas cosas, le doy las gracias por tomarse un rato para darme sus consejos, como también a toda la gente que me ha ayudado. Hemos sido ‘cabezotas’, nunca nos hemos dado por vencidos y hoy tenemos el premio de estar aquí", expresó.

Su Mundial terminó como soñó. Con la medalla de campeón colgada al cuello, con España levantando el trofeo y rodeado de los suyos. "No ha sido fácil este verano para nosotros y estoy muy contento", reconoció.

"Ha sido una cosa muy larga, venimos mucho tiempo estando juntos y ahora toca celebrarnos. Veníamos aquí con un objetivo, hemos hecho casi 50 días de concentración y ahora toca celebrarlo, estar juntos, recordar las anécdotas", añadió.

De escuchar que no llegaría a tocar el cielo con España. Cucurella ya tiene su respuesta: una Copa del Mundo.