Leandro Paredes, el inesperado 'consejero' de Scaloni: "Bueno, ponemos a Ota, ya está"

El choque entre Argentina y Suiza se resolvió en la prórroga gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, tras el empate a uno en los 90 minutos debido a los goles de McAllister y Ndoye. Más allá de la correspondiente tensión de un duelo de cuartos de final del Mundial, así como de la polémica por la expulsión de Embolo al simular una falta, se produjo una curiosa imagen entre el centrocampista Leandro Paredes y su seleccionador, Lionel Scaloni.

Durante la prórroga, todavía con empate a uno y a escasos minutos del descanso del tiempo extra, el jugador de Boca Juniors se acercó a la banda a charlar con el entrenador de la albiceleste. Lejos de lo que podría suponerse, la conversación no fue para recibir correcciones tácticas, sino para que el futbolista le argumentara la necesidad de que entrara otro central.

"Bueno, ponemos a Ota, ya está"

Pese a estar con un jugador más, algo no acababa de funcionar para la actual campeona del mundo, que no lograba generar ocasiones claras para romper la paridad en el luminoso. Así lo percibió desde el césped Paredes, que defendió a su seleccionador una opinión impopular en el contexto de necesitar marcar, pues la solución para él era poner a otro central.

"Me queda a la derecha cuando sale el central. El central de ellos se abre, pero ahí juega el nueve y ahí sí, atropello", arrancó comentando el ex del PSG con gestos sobre el posicionamiento de ambos conjuntos ante un Scaloni que parecía no terminar de comprender a lo que se refería.

ATLANTA (United States), 07/07/2026.- Leandro Paredes of Argentina (L) and Lionel Messi / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

"Pero no es marcador tuyo", le replicó el entrenador. "Por eso, porque hay un nueve ahí al lado mío que es de ellos, ¿entiendes lo que te digo?", respondió Paredes, antes de seguir defendiendo su postura. "Sale el central y yo me muevo por acá. El medio es mío, pero al yo abrirme a la derecha no tengo control del juego que armemos", exponía 'Lea', a lo cual el técnico le sugirió dejar "al nueve con el central cuando tengas la pelota".

"Él no se va donde yo estoy, se va del otro lado. Cuando pasó lo del '9' acá hace rato, ese sí es más grande y se queda con los centrales", sentenció Paredes.

Al comprender lo que su futbolista quería transmitirle, el dirigente le preguntó por sus necesidades para solventar el problema: "¿Necesitas que lo saquemos más acá?", cuestionó. "No, que lo saque un central", cerró Paredes. Entonces, Scaloni llegó a la conclusión: "¿Qué necesitas que pongamos a otro central? Bueno, ponemos a Ota, ya está".

Al minuto 106 entró Nicolás Otamendi al terreno de juego y Argentina logró ganar y pasar de ronda, con el central rechazando centros con contundencia en los últimos minutos al estar la selección sudamericana ya por delante en el marcador. De esta manera, la charla entre técnico y centrocampista surtió efecto.