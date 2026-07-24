Leandro Paredes: "Creo que Messi había tomado la decisión de que la final contra España era su último partido con Argentina"

Ya en Argentina y de regreso a la disciplina de Boca Juniors, Leandro Paredes decidió hablar de lo sucedido en la final del Mundial y del futuro de la selección argentina. El centrocampista de 32 años fue clave en la victoria contra O'Higgins en la Copa Sudamericana. Suyo fue el bello pase que dejó solo a Merentiel para firmar el único gol del partido (1-0), y suyas fueron también las palabras pronunciadas en la zona mixta sobre el ciclo que la Albiceleste parece destinada a cerrar poco a poco.

El primero en hacerlo fue Nicolás Otamendi, quien confirmó este jueves, a través de las redes sociales, que su aventura en la selección había terminado con la Copa del Mundo. "Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé desde muy chico con vestir la camiseta de la selección argentina. Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", escribió el veterano defensor de 38 años.

Lionel Scaloni, el artífice de este equipo, también deslizó un posible adiós. Entre lágrimas, aseguró que cumplirá su contrato, que termina en diciembre, pero el tono y la manera en que lo dijo hacen pensar que no lo renovará, aunque todavía tiene tiempo para meditarlo con calma.

Lionel Scaloni, llorando en zona mixta / Archivo

Otro de los que podría abandonar la selección es el propio Leandro Paredes. "Muchos tendremos que plantearnos si seguimos o no. Este proceso fue espectacular, pero será complicado conservar este nivel y mantener al grupo funcionando de la misma manera. Hay que reflexionar, hacer un balance y hablar con el seleccionador. Las decisiones deben tomarse con tranquilidad. Ahora mismo no sé si voy a continuar", desveló el jugador de 32 años.

No obstante, si Argentina está pendiente de un jugador es de Leo Messi. El astro rosarino tiene 39 años y aunque él mismo no ha confirmado nada, algunos compañeros han declarado públicamente que el Mundial ha podido ser el último partido del jugador de Inter Miami con Argentina.

Messi, abatido tras la final / WILL OLIVER / EFE

Durante la Copa del Mundo, el equipo cantaba el nuevo himno, 'La cuarta estrella', en el que se mencionaba que había que ganar el torneo "por Malvinas, el Diego y por la última de Leo". Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, declaró después de remontar ante Egipto que querían ganar el torneo "porque es su último Mundial y porque es nuestro capitán".

También Giuliano Simeone terminó entre lágrimas después de la semifinal contra Inglaterra. "No nos queda otra que darlo todo y correr por él", mencionó. Su emoción al hablar de Messi invitó a pensar en un posible adiós después de la Copa. Sea como fuere, con el Mundial en marcha, todos los sentimientos estaban a flor de piel. Pero ahora Paredes ha apuntado en esa dirección, ya con las revoluciones más bajas después de todo lo vivido.

"Duele porque creo que lo dijimos durante todo el Mundial: no queríamos que llegara el último partido de Leo. Creo que él había tomado la decisión de que fuera su último partido con la Selección", expresó el futbolista de Boca ante los micrófonos de DSports. "Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él y lo que decida, si lo hace feliz, a nosotros también. Así que ojalá", añadió.

Argentina afronta ahora el final de una etapa inolvidable, marcada por los títulos, la unión del grupo y el liderazgo de una generación histórica. Las próximas semanas serán decisivas para conocer qué referentes continuarán defendiendo la camiseta albiceleste.

Entre todas las incógnitas, la de Messi es la que más inquieta a los aficionados. Su decisión será personal, pero, como expresó Paredes, el vestuario respetará cualquier camino que el capitán elija para cerrar una trayectoria irrepetible.