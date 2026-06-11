¿Qué le pide Messi a ChatGPT?

La previa del Mundial también se juega fuera del campo y, en ese escenario, pocos jugadores despiertan más pasiones que Leo Messi. El astro rosarino disputará su sexto Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, un torneo especial que representará la defensa de la corona conquistada en Qatar 2022 y que ha sacado a relucir su pasión albiceleste.

En una colaboración con ChatGPT, el '10' aparece sentado en un sofá, móvil en mano, para hacerle una divertida petición a la inteligencia artificial. “Hola, Chat, ¿podés poner mi pelo con los colores de la selección argentina? Pero que se vea natural, eh”, le pide Messi.

El jugador del Inter Miami sonríe al móvil al ver el resultado y añade: “Los chicos se van a reír, eh”. “Ahora me gustaría ver a todos los jugadores con el pelo así”, termina. El resultado es, cuanto menos, curioso.

Colaboraciones al margen, Argentina, encuadrada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, debutará ante los Zorros del Desierto el 17 de junio. Después se enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos contra Jordania el 28 de junio. Messi, a sus 38 años (cumplirá 39 el próximo 24 de junio), sigue siendo el gran referente del equipo de Scaloni y el indiscutible ídolo de una generación que ya sabe lo que es tocar el cielo.

La Albiceleste no falló en sus amistosos preparatorios para el Mundial. Se impuso a Honduras (2-0) y a Islandia (3-0), resultados más que positivos, pero que no eliminaron del todo la ligera preocupación de Scaloni. Balerdi, citado inicialmente en la lista de 26, se cayó por problemas físicos y el seleccionador argentino mencionó que no era el único jugador que no estaba al cien por cien.

“Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien por cien con muchos jugadores y, a lo mejor, esa decisión (la de quitar a alguien de la convocatoria) no pasa solo por un central”, manifestó. El debut no llegará hasta el miércoles 17 de junio, por lo que Scaloni tratará de maximizar el descanso y prepararse de la mejor manera ante Argelia.

Sin duda, el nivel de Messi marcará muchas de las opciones de una Argentina que no podrá encomendarse a ChatGPT para volver a besar la gloria. Esta vez, en Nueva Jersey.