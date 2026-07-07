Así le ha ido a España ante Bélgica: invicta desde el 1986

España volverá a cruzarse con Bélgica este viernes en los cuartos de final del Mundial 2026. Será el 24º enfrentamiento entre ambas selecciones y la historia reciente juega claramente a favor de la Roja, que permanece invicta ante los Diablos Rojos desde hace cuatro décadas y acumula cinco victorias consecutivas.

La última vez que Bélgica logró derrotar a España fue en el Mundial de México 1986. También entonces ambos equipos se vieron las caras en los cuartos de final y el desenlace fue especialmente cruel para la selección de Miguel Muñoz. Tras el 1-1 con el que terminaron los 120 minutos, los belgas se impusieron por 5-4 en la tanda de penaltis después de que el guardameta Jean-Marie Pfaff detuviera el lanzamiento de Eloy Olalla.

Folarin Balogun, luchando un balón con Brandon Mechele en el Estados Unidos - Bélgica del Mundial 2026 / EFE

Aquel partido comenzó con el tanto de Jan Ceulemans en el minuto 35 y parecía sentenciado hasta que Juan Señor igualó el marcador en el 85 para forzar la prórroga. Sin embargo, España acabaría cayendo desde los once metros en la que, a día de hoy, sigue siendo su última derrota frente a Bélgica.

Desde entonces, el balance es claramente favorable para la selección española. En los ocho enfrentamientos disputados desde 1986, España no ha perdido ninguno: ha ganado siete y solo ha cedido un empate.

La racha incluye cinco victorias consecutivas: el 0-2 de septiembre de 2016, el contundente 5-0 de septiembre de 2009, el 1-2 de octubre de 2008, el 0-2 de octubre de 2005 y el 2-0 de octubre de 2004. Antes de esa serie de triunfos, ambas selecciones empataron 1-1 en marzo de 1995, mientras que España también se impuso por 1-4 en un amistoso disputado en diciembre de 1994 y por 1-2 en la fase de grupos del Mundial de Italia 1990, con goles de Gorriz y Míchel.

En total, ambos combinados nacionales se han enfrentado en 23 ocasiones. El balance favorece a España, con 12 victorias, cinco empates y seis derrotas. Un historial que refuerza el optimismo de la Roja antes de un nuevo duelo mundialista frente a una Bélgica que nunca resulta un rival sencillo.