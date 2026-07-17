Lautaro Martínez: "Tenemos a Leo Messi, el mejor del mundo"

Lautaro Martínez no logró rendir a su mejor nivel durante el Mundial de Qatar en 2022, pese a terminar proclamándose campeón del mundo con su selección. Debido a unos problemas físicos, el argentino no consiguió anotar ni un solo gol y perdió el sitio en el once titular en detrimento de Julián, quien sí cuajó una gran actuación. No obstante, el '9' del Inter de Milán logró redimirse con una gran Copa América en 2024, aunque la espinita de rendir al máximo nivel en una Copa del Mundo seguía presente en su interior.

Ahora, en la edición de 2026, Lautaro ha logrado destacar con la albiceleste, pues, pese a no ser indiscutible, ya ha logrado marcar tres goles y repartir una asistencia en momentos clave para el devenir de las posibilidades de los sudamericanos de revalidar título. En el intrascendente duelo contra Jordania anotó un gol de penalti, mientras que frente a Egipto dio el pase de gol a Enzo Fernández para culminar la histórica goleada; ante Suiza marcó el gol que sentenciaba el juego de cuartos. Sin embargo, sin lugar a dudas, su gol más importante con Argentina es el marcado ante Inglaterra en semifinales, ya que vale una clasificación a la gran final.

En una entrevista para la 'Gazzetta dello Sport', Lautaro repasó todas sus sensaciones y los momentos que había vivido antes de poder marcar un gol con el que llevaba soñando desde que "su viejo le compró los botines".

"Lloré muchísimo en el vestuario; es increíble"

Aun cuando entró al terreno de juego con 1-0 en contra y a falta de nueve minutos para el final, el 'killer' vio como su selección daba la vuelta al marcador 'in extremis', gracias al remate lejano de Enzo y su certero cabezazo en el tiempo de descuento. "Lloré muchísimo en el vestuario; es increíble. Hemos demostrado una vez más que podemos seguir adelante y superar cualquier obstáculo", comentó el futbolista.

Lautaro celebra su milagroso gol con Messi / WILL OLIVER / EFE

Preguntado por las personas en las que pensó al anotar el gol más importante de su carrera, no dudó en mencionar a sus seres queridos: "Por mi familia. Por mi madre, a quien acabo de llamar y que está trabajando. Cuando salgo al campo, solo pienso en mis hijos, que han cambiado mi vida, y en mi esposa. Todo lo que hago es por ellos". Eso sí, hizo un inciso para destacar la figura que había hecho posible ese momento: "Y luego mi padre, quien es el principal responsable de este camino. Él me enseñó a ser una persona madura, a ser trabajador".

Sobre la importancia del gol, el delantero insiste en que "significa muchísimo porque nos clasifica para la final, es un gol que todos los argentinos queríamos marcar, y lo conseguí. En cuanto entró el balón, no entendía nada. Inmediatamente fui a buscar a mi familia, que estaba allí, cerca de la portería". "Es el gol más importante de mi carrera, junto con el que marqué en la final de la Copa América", concluyó.

Al ser cuestionado por su rol en la selección, muy diferente al que tiene a nivel clubes con el Inter de Milán, donde tiene el puesto garantizado, aclaró que "aunque siempre quiero dar lo mejor de mí y ayudar al equipo independientemente de los minutos que me den, la verdad es que todos queremos ser titulares". Con total sinceridad, reconoció no llevar bien sus suplencias: "No soy feliz cuando no juego. Si no salgo al campo, me enfado, incluso con mi club, donde siempre juego. Es mi espíritu competitivo el que sale a relucir. Todos somos fuertes aquí, pero el entrenador tiene que elegir a los once".

Tampoco tuvo problemas para explicar cuál había sido para él el punto de inflexión para dar la vuelta al marcador. "Cuando Enzo Fernández marcó el gol del empate, gracias a nuestra garra y al apoyo de la afición, todo se simplificó", dijo antes de añadir que "al final, conseguimos marcar el segundo gol en el tiempo de descuento, y a partir de ahí la alegría fue inmensa. Y todo gracias a este grupo que, ante la adversidad, sigue adelante y nunca se rinde". Eso sí, no ocultó el factor más determinante durante toda la Copa del Mundo: "Tenemos a Leo Messi, el mejor del mundo".

Leo Messi, genio del fútbol / RONALD WITTEK

Con la mente ya puesta en la gran final, analizó brevemente a España, "es un rival de primer nivel, un equipo invicto en 37 partidos y con jugadores extraordinarios", aunque también quiso dar mérito a lo logrado por una camada histórica de jugadores que representan a la albiceleste. "Volver a una final después de tres años y medio, como campeones vigentes, es un logro excepcional", afirmó.