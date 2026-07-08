Lautaro Martínez: "Vamos a darlo todo por Messi porque es su último Mundial"

Lautaro Martínez no fue titular en el agónico triunfo de Argentina ante Egipto, en una de las decisiones atrevidas de Lionel Scaloni para los octavos de final del Mundial, que le dio la oportunidad a Julián Álvarez pese a estar en un nivel de forma bastante alejado de su mejor versión.

El delantero del Inter de Milán sufrió desde el banquillo hasta que Scaloni le dio entrada en el minuto 66, cuando la Albiceleste buscaba respuestas para cambiar el rumbo de un partido que se había complicado más de la cuenta. Desde su entrada, Lautaro aportó presencia en el área y terminó siendo decisivo en la remontada: suyo fue el centro para el gol de Enzo Fernández que selló el 3-2 en el tiempo añadido.

Lautaro Martínez, durante el duelo ante Egipto / EFE

Tras el encuentro, el delantero habló con beIN SPORTS y dejó unas sentidas palabras para Messi, a quien volvió a señalar como el gran líder del grupo. “Se ve reflejado lo que Messi hace en el campo. Todo lo que nos demuestra a nosotros día a día me lo guardo para mí porque es increíble. Es nuestra guía, nuestro referente, nuestro líder”, expresó Lautaro.

El atacante argentino remarcó la influencia de Messi, que a sus 39 años sigue siendo determinante. El argentino, que disputa su sexto Mundial, es el máximo goleador de la presente edición y el máximo artillero a nivel histórico, pero Lautaro quiso destacar cuestiones que van más allá de lo futbolístico.

Además, Lautaro reveló una conversación que tuvo con Messi sobre el césped de Atlanta, después de verlo emocionado tras la clasificación ante Egipto. “Hoy, verlo correr así y verlo emocionado al final... Se lo dije en la cancha: que lo disfrute porque se lo merecía. Vamos a seguir dando todo por nosotros, pero más que nada por él, porque es su último Mundial. Y nos ha dado mucho a nosotros”, expresó.

Unas declaraciones que también volvieron a situar en primer plano el componente emocional de este Mundial, marcado por la posibilidad de que sea el último de Messi con la Selección. El ‘10’ rosarino no ha comunicado nada. De hecho, lo último que dijo es que, mientras pueda dar lo mejor de sí, seguirá jugando al fútbol. Sea como fuere, ahora está enfocado al cien por cien en ganar su segundo Mundial y el segundo consecutivo para Argentina.