La larga lista de polémicas del Mundial: Argentina, la ¿confusión? de identidad, el dudoso 'chip' del balón y Balogun

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá estaba llamado a ser el de la 'revolución'. El cambio de reglamento y la innovación tecnológica anunciados por la FIFA para la Copa del Mundo 2026 presagiaban un fútbol más justo que, a priori, llegaba para quedarse. Pero no es oro todo lo que reluce.

De hecho, fueron los cuartos de final la gota que colmó el vaso. Porque desde que arrancase la competición el pasado 11 de junio, las jugadas polémicas brillaban por su ausencia -o al menos no tenían mayor recorrido que el mismo día de partido-, hasta que entramos en las eliminatorias y la cosa empezó a torcerse en dieciseisavos.

El 'caso Balogun'

Todo explotó con el famoso 'caso Balogun' y la llamada de Donald Trump a Gianni Infantino para que dejase en suspensión la tarjeta roja directa mostrada al delantero estrella de Estados Unidos. Pese a ser expulsado en dieciseisavos, pudo disputar los octavos ante Bélgica, en una decisión de la FIFA que dio la vuelta al mundo entero y que no fue repetida días después con Quansah tras la petición realizada por Inglaterra en un caso similar.

Balogun se lamenta tras ver la roja / EFE

El 'chip' del balón genera dudas

Pero las influencias políticas supusieron solo una pequeña parte de toda la polémica generada en el Mundial, con claro protagonismo para el cambio de reglamento. Dejando a un lado las expulsiones a Almirón de Paraguay y a Hincapié de Ecuador por taparse la boca bajo la 'ley Vinicius' -que ya ha sido rechazada por la UEFA de cara a la Champions-, una de las nuevas normativas tiene que ver con la introducción del sensor en los balones Trionda.

Gracias a la tecnología implementada por primera vez en este Mundial (Connected Goal Technology), se le anuló un gol a Croacia ante Portugal en el minuto 15 de añadido del tiempo reglamentario que hubiese supuesto la prórroga. Pese a que las imágenes no mostraban contacto alguno por parte de un atacante -lo que hubiese habilitado a su compañero-, el famoso 'chip' demostró que sí rozó el balón mínimamente, dejando a Gvardiol en fuera de juego.

La polémica acción que condenó a Croacia / DAZN

Tocaba entonces confiar en la tecnología, igual que hay que hacerlo con el fuera de juego semiautomático o con el reloj del árbitro capaz de demostrar si el balón traspasa o no totalmente la línea de gol. Pero todavía más dudas se generaron con el sensor del esférico en el Noruega-Inglaterra, influyendo en la credibilidad tecnológica de los aficionados.

La polémica llegó con el 1-1 de Bellingham, puesto que los noruegos reclamaron que, en el inicio de la jugada, el balón había golpeado en los cables de la 'spider cam', lo que hubiese sido motivo suficiente para anular el tanto. Las repeticiones dejaban dudas sobre si la pelota cambiaba o no de trayectoria, pero la FIFA no enseñó ninguna imagen perpendicular desde la banda que terminase con el debate. Eso sí, el organismo emitió luego un comunicado asegurando que el 'chip' no había detectado ningún toque del balón en el aire.

Noruega estalla contra el arbitraje tras el gol del empate de Bellingham / Archivo

Confusión de identidad

Y llegamos entonces a una de las normas más polémicas que también debutó en este Mundial. La FIFA introdujo una modificación en una regla que parecía hacer más justo el fútbol: la intervención del VAR por confusión de identidad. Sin embargo, el debate se genera porque, a pesar de que esta norma ya existía antes, ejecutada cuando el árbitro erraba al mostrar una amarilla al jugador equivocado de un mismo equipo, jamás se había aplicado por un error del propio colegiado al conceder una falta que no era de un jugador sobre un rival.

Es lo que sucedió en un Estados Unidos-Paraguay y, sobre todo, en el Argentina-Suiza. En el primer caso, el VAR llamó al colegiado para retirar una amarilla a un estadounidense y mostrársela a Almirón, tras un piscinazo que había sido señalado como falta. La polémica no tuvo mayor recorrido porque se quedó en eso, en amarilla para el infractor, pero fue la primera aplicación de la nueva normativa de la confusión de identidad y llevó la firma del español Del Cerro Grande.

Embolo, tras su expulsión ante Argentina / EFE

Pero lo que sí está dando de qué hablar es lo sucedido en cuartos en el Suiza-Argentina. Aplicando correctamente la nueva normativa, el VAR advirtió al colegiado de que se había equivocado al mostrar amarilla a Leandro Paredes tras una falta que jamás existió sobre Embolo. ¿Resultado? Amarilla para el suizo que, al tener ya una, le supuso la expulsión. Se genera entonces el debate sobre si la FIFA realmente introdujo esta regla para castigar las simulaciones o si simplemente es una aplicación rebuscada del reglamento.

Sea como sea, la cuestión es que si el colegiado no hubiese enseñado cartulina amarilla a Paredes y únicamente hubiese señalado la supuesta falta, el VAR nunca hubiese intervenido para mostrar una simple amarilla, por mucha simulación que existiese por parte de Embolo. Es decir, se castigan las simulaciones pero únicamente cuando el (no) infractor ve cartulina por un grave error del árbitro principal.

Argentina no teme a Inglaterra / EFE

La ¿menor? intervención del VAR

Y también implica a Argentina una de las decisiones que la FIFA decidió ir modificando conforme avanzaba el torneo. Las intervenciones del VAR brillaron por su ausencia durante la fase de grupos. Los árbitros de la sala VOR tenían la orden de no corregir decisiones que no fueran de blanco o negro y que el colegiado principal ya había arbitrado en directo. Sin embargo, el VAR del Argentina-Egipto de octavos decidió saltarse esas directrices.

Fue con el posible 0-2 de los africanos, en una jugada en la que el colegiado no señaló falta sobre Lisandro Martínez en una acción gris con Marwan Attia en la otra punta del campo varios segundos antes del gol de Mostafa Ziko. La había visto perfectamente el colegiado francés Letexier, pero el VAR le advirtió y el árbitro no tuvo otra opción corregir su decisión y anular el gol de Egipto.

Mostafa Ziko, goleador en el 0-2 contra Argentina / EFE

Luego, terminó remontando Argentina con un gol precedido de una posible falta de Julián Álvarez sobre Salah que, en esta ocasión, siendo también muy leve, no fue revisada. "El torneo está amañado", espetó la Federación Egipcia en un comunicado contra la FIFA. Y es que ya venía Argentina de librarse de una posible roja directa a Leo Messi por un pisotón sobre un jugador de Argelia en la fase de grupos. Totalmente involuntario, pero clavándole los tacos en el gemelo en una dura entrada por la que ni siquiera vio amarilla.

Larga lista de controversias

La larga lista de controversias a nivel de reglamento concluye con las pausas de hidratación, que más bien se crearon con el objetivo camuflado de ser 'pausas de recaudación', puesto que detener los partidos tres minutos sea cual sea la condición climática únicamente sirve para introducir publicidad y dividir los encuentros en cuatro cuartos, lo que ralentiza todavía más el juego, algo con lo que la FIFA decía querer acabar al introducir la norma de los '5 segundos' en córners, saques de banda y servicios de portería. Pero lo que se gana de tiempo y de ritmo de juego por un lado, se resta por otro.

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Finalmente, más allá de las polémicas que afectan al cambio de reglamento, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá también ha estado 'manchado' desde el principio por asuntos extradeportivos y/o políticos, como el impedimento a Irán de pasar noche en Estados Unidos el mismo día de partido, la prohibición del español en ruedas de prensa al inicio del torneo, el desorbitado precio de las entradas o los problemas de visado para muchos iraquíes o africanos, incluido el árbitro somalí que se quedó sin Mundial.