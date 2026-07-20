Lara Ferreiro, psicóloga: "Luis de la Fuente no necesita ocupar el centro de atención y más que dirigir, inspira. España transmite sensación de familia con una identidad colectiva"

19 de julio de 2026. Un día para el recuerdo. España ganó su segunda Copa del Mundo. La selección de Luis de la Fuente conquistó el cielo de Nueva York gracias al tanto de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga, en un partido en el que La Roja dominó desde el primer minuto de la final. Una final que será recordada por ser el último gran partido de Leo Messi y el inicio de una nueva era, liderada por Lamine Yamal.

Uno de los grandes artífices de que España conquistara su segunda estrella mundialista fue Luis de la Fuente, gracias al excelente trabajo que realizó tanto en los despachos como sobre el césped. El técnico de La Rioja fue duramente criticado, especialmente por no llevar a ningún jugador del Real Madrid al Mundial y por el debate en la portería, debido a que gran parte de los aficionados españoles pedían la titularidad de Joan Garcia. El resultado: solo un gol encajado a Unai Simón durante toda la competición.

El técnico de La Rioja está en boca de todos y desde la revista 'Semana' contactaron con la psicóloga Larra Ferreiro para analizar el perfil del seleccionador español, donde empezó explicando que "puede asumir demasiada carga emocional intentando proteger permanentemente al grupo".

Tiene claro que Luis de la Fuente tiene el síndrome del líder silencioso, debido a que "no necesita ocupar el centro de atención para convertirse en la figura de referencia. Su autoridad nace de la coherencia, la cercanía y la credibilidad. Este liderazgo silencioso favorece la confianza y reduce las luchas de poder dentro del grupo, generando un clima donde el foco está en el rendimiento colectivo y no en el protagonismo individual".

Por otro lado, la psicóloga remarcó a la revista 'Semana' que el seleccionador español tiene una estabilidad emocional ideal para los futbolistas, pues "es una figura de seguridad para los jugadores".

Luis de la Fuente, con la Copa del Mundo / Archivo

"Cuando un futbolista percibe respaldo, disminuye la ansiedad anticipatoria, aumenta la confianza y se atreve a tomar mejores decisiones bajo presión", comentó.

Luis de la Fuente en Nueva York en una entrevista para SPORT / Pablo Garcia

Sobre la gestión de egos en una plantilla de fútbol, Ferreiro señaló que no es nada fácil, aunque quiso dejar claro que "la identidad del equipo siempre está por encima de las individualidades. Incluso las grandes estrellas aceptan los roles porque sienten que todos forman parte del mismo proyecto".

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Una de las claves del seleccionador es que ha convertido a España en "una familia", lo que ha conseguido "incrementar la cooperación y protegerlos frente a tensiones internas".